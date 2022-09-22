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Правительство , Сенат , Сельское хозяйство
Сенатор призвал Премьера помочь фермерам воспользоваться мерами господдержки

Фермеры области Абай не могут получить сельхозсубсидии и льготные кредиты на развитие своих хозяйств. О сложностях, с которыми сталкиваются крестьяне, в своём депутатском запросе рассказал сенатор Бахытжан Байахметов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По его словам, несмотря на то, что фермеры занимаются производством сельхозпродукции, они не могут воспользоваться
мерами господдержки из-за отсутствия госрегистрации прав на земельные участки.

Как оказалось, крестьянские хозяйства, которые столкнулись с этой проблемой, находятся на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. А в соответствии с нормами Земельного кодекса, такие участки могут быть предоставлены в собственность или землепользование фермерам только после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий испытания ядерного оружия и комплексного экологического обследования.

«Согласно пункту 1.1 «Плана мероприятий по практической реализации приведения территории бывшего Семипалатинского
испытательного полигона в безопасное состояние и развития его инфраструктуры», утвержденного заместителем Премьер-министра, предусматривается комплексное экологическое обследование территорий Семипалатинского испытательного полигона на период с 2019 по 2021 годы, и выделяются средства в сумме свыше 806 млн тенге. Но результаты обследования не предоставлены и не приняты соответствующие меры», - подчеркнул сенатор.

В этой связи, на сегодня наиболее неблагоприятная ситуация создается в двух сельских округах области Абай, куда входят более 32 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрировано более 15 тысяч голов сельскохозяйственных животных, работает 20 крестьянских хозяйств.

«В соответствии с пунктом №6 Плана мероприятий по практической реализации приведения территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние и развития его инфраструктуры, планируется обновление границ Семипалатинского испытательного полигона по результатам комплексного экологического обследования полигона и прилегающей к нему территории с учетом передачи части его земель в хозяйственный оборот местным исполнительным органам. Сроки исполнения по этим мероприятиям намечены на 2020-2029 годы. В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменение в План мероприятий по установлению конкретных сроков на 2022-2023 годы по передаче части земель уже используемых населенными пунктами, в хозяйственный оборот местным исполнительным органам», - отметил сенатор.

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