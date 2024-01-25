Сенатор просит увеличить компенсацию донорам крови

Сегодня доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче всего 923 тенге
Депутат Акмарал Альназарова просит увеличить компенсацию донорам крови. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Сенатор напомнила, что роль донорской крови в лечении пациентов, несмотря на внедрение самых новейших технологий и лекарственных препаратов невозможно переоценить. По-прежнему, в определенных ситуациях жизнь людей зависит от того, есть ли препараты крови, найдется ли донор.
- Существует широкий круг заболеваний, лечение которых возможно только с применением компонентов и препаратов крови. Это гемофилии, лейкозы, массивные кровотечения, тяжёлые травмы и другие. Сегодня в службе крови внедрены международные стандарты, обеспечивающие качество и безопасность препаратов крови. В год по всей стране производится свыше 380 тысяч переливаний крови, продукты донорской крови получают почти 100 тысяч пациентов. За последние 5 лет прирост реципиентов составил 14,4 %, количество переливаний крови выросло на 13,6%, - привела данные депутат.
По мнению Альназаровой, учитывая современные демографические тенденции, можно прогнозировать дальнейший рост потребления компонентов донорской крови в ближайшие десятилетие, что обусловлено в равной степени ростом населения, вводом в эксплуатацию новых медицинских организаций, развитием высокоспециализированной медицинской помощи.
В обеспечении отечественной системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% – регулярные доноры.
- Это наиболее предпочтительная в плане безопасности категория доноров, что объясняется их регулярным скринингом на трансфузионные инфекции, а также периодическим динамическим наблюдением у врача. Одна донация крови участвует в лечении сразу 2-3 пациентов, а для получения 1 литра плазмы нужна кровь 4-5 доноров. При этом, донорская кровь остается лечебным средством, единственным источником которого является человек, - отметила сенатор.
Вместе с тем, подчеркнула она, здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии. В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге.
- Этой суммы для поддержания добровольного донорства на необходимом уровне конечно же недостаточно. На протяжении десяти лет вопрос увеличения компенсации поднимался неоднократно, однако вопрос не находит заслуженного внимания. В зарубежных странах имеет место множество мер соразмерного финансового поощрения доноров. В ряде стран доноры дополнительно получают компенсацию транспортных расходов. Данные усилия вносят вклад в развитие донорства. Учитывая важность донорства крови для обеспечения здоровья и безопасности населения страны и необходимость поддержания запасов достаточного количества компонентов крови в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, просим рассмотреть возможность увеличения компенсации донорам до 1,25 МРП. Дополнительные бюджетные расходы составят 848 млн тенге в год, - заключила Акмарал Альназарова.