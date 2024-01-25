Сенатор просит увеличить компенсацию донорам крови

Сенат, Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сегодня доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче всего 923 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Акмарал Альназарова просит увеличить компенсацию донорам крови. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор напомнила, что роль донорской крови в лечении пациентов, несмотря на внедрение самых новейших технологий и лекарственных препаратов невозможно переоценить. По-прежнему, в определенных ситуациях жизнь людей зависит от того, есть ли препараты крови, найдется ли донор.

- Существует широкий круг заболеваний, лечение которых возможно только с применением компонентов и препаратов крови. Это гемофилии, лейкозы, массивные кровотечения, тяжёлые травмы и другие. Сегодня в службе крови внедрены международные стандарты, обеспечивающие качество и безопасность препаратов крови. В год по всей стране производится свыше 380 тысяч переливаний крови, продукты донорской крови получают почти 100 тысяч пациентов. За последние 5 лет прирост реципиентов составил 14,4 %, количество переливаний крови выросло на 13,6%, - привела данные депутат. 

По мнению Альназаровой, учитывая современные демографические тенденции, можно прогнозировать дальнейший рост потребления компонентов донорской крови в ближайшие десятилетие, что обусловлено в равной степени ростом населения, вводом в эксплуатацию новых медицинских организаций, развитием высокоспециализированной медицинской помощи.

В обеспечении отечественной системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% – регулярные доноры.

- Это наиболее предпочтительная в плане безопасности категория доноров, что объясняется их регулярным скринингом на трансфузионные инфекции, а также периодическим динамическим наблюдением у врача. Одна донация крови участвует в лечении сразу 2-3 пациентов, а для получения 1 литра плазмы нужна кровь 4-5 доноров. При этом, донорская кровь остается лечебным средством, единственным источником которого является человек, - отметила сенатор.

Вместе с тем, подчеркнула она, здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии. В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге.

- Этой суммы для поддержания добровольного донорства на необходимом уровне конечно же недостаточно. На протяжении десяти лет вопрос увеличения компенсации поднимался неоднократно, однако вопрос не находит заслуженного внимания. В зарубежных странах имеет место множество мер соразмерного финансового поощрения доноров. В ряде стран доноры дополнительно получают компенсацию транспортных расходов. Данные усилия вносят вклад в развитие донорства. Учитывая важность донорства крови для обеспечения здоровья и безопасности населения страны и необходимость поддержания запасов достаточного количества компонентов крови в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, просим рассмотреть возможность увеличения компенсации донорам до 1,25 МРП. Дополнительные бюджетные расходы составят 848 млн тенге в год, - заключила Акмарал Альназарова.

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