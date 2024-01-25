Сенатор просит увеличить компенсацию донорам крови

Сегодня доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче всего 923 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Акмарал Альназарова просит увеличить компенсацию донорам крови. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор напомнила, что роль донорской крови в лечении пациентов, несмотря на внедрение самых новейших технологий и лекарственных препаратов невозможно переоценить. По-прежнему, в определенных ситуациях жизнь людей зависит от того, есть ли препараты крови, найдется ли донор.

- Существует широкий круг заболеваний, лечение которых возможно только с применением компонентов и препаратов крови. Это гемофилии, лейкозы, массивные кровотечения, тяжёлые травмы и другие. Сегодня в службе крови внедрены международные стандарты, обеспечивающие качество и безопасность препаратов крови. В год по всей стране производится свыше 380 тысяч переливаний крови, продукты донорской крови получают почти 100 тысяч пациентов. За последние 5 лет прирост реципиентов составил 14,4 %, количество переливаний крови выросло на 13,6%, - привела данные депутат.

По мнению Альназаровой, учитывая современные демографические тенденции, можно прогнозировать дальнейший рост потребления компонентов донорской крови в ближайшие десятилетие, что обусловлено в равной степени ростом населения, вводом в эксплуатацию новых медицинских организаций, развитием высокоспециализированной медицинской помощи.

В обеспечении отечественной системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% – регулярные доноры.

- Это наиболее предпочтительная в плане безопасности категория доноров, что объясняется их регулярным скринингом на трансфузионные инфекции, а также периодическим динамическим наблюдением у врача. Одна донация крови участвует в лечении сразу 2-3 пациентов, а для получения 1 литра плазмы нужна кровь 4-5 доноров. При этом, донорская кровь остается лечебным средством, единственным источником которого является человек, - отметила сенатор.

Вместе с тем, подчеркнула она, здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии. В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге.