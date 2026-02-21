О том, как предлагаемые конституционные изменения отразятся на социальной сфере, трудовых гарантиях и защите прав граждан, говорили депутаты Сената Парламента РК Ольга Перепечина и Асем Рахметова в ходе встреч с трудовыми коллективами Северо-Казахстанской области. В цент­ре внимания – практическое значение реформ для педагогов и работников предприятий.

Первая встреча состоялась с педагогической общественностью школы № 9 им. Ахмета Байтурсынулы. Участники обсудили вопросы статуса педагога, гарантий профессиональной защиты и роли образования в формировании зрелой правовой культуры.

– Любые изменения в Конституции должны ощущаться в повседневной жизни людей. Речь идет об усилении защиты прав и социальных гарантий, справедливых условиях труда и реальных механизмах ответственности. Нам очень важно слышать позицию педагогического сообщества и учитывать ее при дальнейшей работе, – подчеркнула Ольга Перепечина.

Также депутаты встретились с коллективом ТОО «Зерттеу СК». Основное внимание было уделено вопросам трудовых прав, безопасности на производстве и защите работников. Асем Рахметова отметила, что предлагаемые изменения направлены на усиление социальной ориентированности государственной политики.

– Нормы Основного закона должны работать в интересах человека, будь то учитель, специалист или рабочий. Важно, чтобы каждая гарантия имела практическое содержание и понятные механизмы реализации, – подчеркнула она.

С коллективом лицея № 9 им. Жолдасбекова и сотрудниками многопрофильной больницы № 2 города Шымкента провели встречу сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова. Участников диалога интересовали вопросы сохранения социальных гарантий, модернизации системы государственного управления, а также развития сфер образования и здравоохранения.

Нурлан Бекназаров отметил, что предлагаемые изменения направлены на укрепление правового государства и повышение доверия граждан к инс­титутам власти.

– Проект новой Конституции не ограничивается структурными изменения­ми. Он направлен на формирование ответственной модели государственного управления, усиление реальных механизмов защиты прав граждан и институциональное укрепление доверия между обществом и властью. Это переход правового государства на качественно новый этап. Конституция закрепляет прозрачность системы управления, баланс ветвей власти и четко определяет роль народа как единственного носителя суверенитета, – подчеркнул Нурлан Бекназаров.

Айгуль Капбарова акцентировала внимание на принципе социального государства и приоритетности развития человеческого капитала.

– Новая Конституция четко и ясно закрепляет принцип социального государства. Кроме того, в проекте образование, наука и инновации определяются как стратегический приоритет развития страны. На конституционном уровне закрепляется, что будущее Казахстана основано на человеческом капитале и интеллектуальном потенциале, – отметила сенатор.

Депутат Алтынбек Нухулы рассказал жителям Павлодарской области о важности участия в референдуме. Сенатор встретился с руководством и курсантами учебного центра МВД РК. В ходе диалога особое внимание было уделено стратегическому значению проводимой конституционной реформы, направленной на совершенствование системы государственного управления, обеспечение верховенства закона и укреп­ление общественной безопасности.

– Проект новой Конституции усиливает правовые основы деятельности правоохранительных органов и закреп­ляет принцип «Закон и порядок» в чис­ле ключевых приоритетов государст­венной политики. В соответствии со статьей 1 проекта Конституции высшей ценностью государства являются человек, его жизнь, права и свободы, а статья 3 закрепляет верховенство закона, общественный порядок и безопасность как базовые принципы деятельности государства, – отметил сенатор.

В рамках деятельности общенацио­нальной коалиции в Жалагашском районе Кызылординской области также состоялись встречи, посвященные разъяснению проекта новой Конституции и предстоя­щему республиканскому референдуму. В мероприятиях приняли участие сенаторы Нурторе Жусип и Руслан Рустемов.

Первая встреча прошла на базе кресть­янского хозяйства «Мираж», где представители коалиции пообщались с тружениками сельского хозяйства. Выступая перед аграриями, Нурторе Жусип отметил, что новая редакция Основного закона является важным этапом политической модернизации государства и отражает реальные запросы общества.

– Проект новой Конституции разрабатывался в условиях открытого общест­венного обсуждения. В документе нашли отражение предложения граждан, что придает ему подлинно народный характер. Именно такой подход позволяет говорить о Конституции как о прочной основе дальнейшего развития страны, – подчеркнул сенатор.

В тот же день представители коалиции провели отдельную встречу с работниками сферы здравоохранения Жалагашского района. В ходе обсуждения Руслан Рустемов акцентировал внимание на ключевых целях конституционных реформ.

– Основная задача конституционных изменений – формирование справедливого и ответственного государства. Речь идет об укреплении верховенства закона, усилении защиты прав и свобод граждан, а также обеспечении сбалансированного взаимодействия ветвей власти, – отметил сенатор.

О том, что предстоящий референдум – это прямое выражение воли народа, говорилось на встречах сенаторов Амангельды Нугманова и Бауыржана Каниева в Актюбинской области. Сенаторы подчеркнули, что предлагаемые изменения направлены на расширение прав и свобод граждан, повышение эффективности государственного управления, укрепление социальной справедливости и устойчивого развития регионов.

– Позиция жителей Актюбинской области по проекту новой Конституции – яркий пример единства и согласия. Люди высоко оценивают укреп­ление верховенства закона, усиление гарантий прав граждан и сохранение социальных обязательств государства. Новая Конституция – это не просто обновление норм, а исторический документ, который определяет дальнейший курс развития страны, – подчеркнул Амангельды Нугманов.

Также Амангельды Нугманов провел встречу с председателем Актюбинского областного филиала партии «Amanat» и членами общенациональной коалиции. Обсуждены конкретные организационные меры по подготовке к референдуму.

Образование, наука и человек в цент­ре новой Конституции – в этом контекс­те состоялся диалог сенатора Талгата Жунусова с жителями и трудовыми коллективами Акмолинской области. В ходе встреч сенатор подчеркнул, что проект новой Конституции – это не просто обновленный свод правовых норм, а стратегическая карта развития страны в XXI веке, отражающая глубоко осмыс­ленный ответ на вызовы современного мира. Особое внимание было уделено тому, что образование, наука и инновации впервые прямо закреплены уже в преамбуле проекта Основного закона как фундамент будущего Казахстана.

Отмечено, что развитие человеческого капитала, знаний и инновационной экономики выводится на уровень стратегического приоритета государства.

– Именно от нашей гражданской позиции зависит будущее страны. Поддерживая ценности и принципы, закреп­ленные в проекте новой Конституции, мы участвуем в формировании устойчивого, справедливого и прогрессивного Казахстана, – отметил Талгат Жунусов.

О том, что предстоящий референдум является важным этапом реализации конституционных реформ, шла речь на встречах сенаторов Геннадия Шиповских и Марата Кожаева с жителями и трудовыми коллективами Астаны. Основной темой стало разъяснение ключевых направлений конституционной реформы и значения общенационального референдума, назначенного на 15 марта.

Сенаторы встретились с членами совета ветеранов района Есиль и представителями старшего поколения. В ходе открытого диалога были обсуждены вопросы модернизации политической системы, укрепления принципов правового государства и сохранения социальных приоритетов. Подчеркнуто, что предлагаемые изменения направлены на усиление гарантий прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов и развитие механизмов общественного участия.

Также парламентарии провели встречу с сотрудниками АО «Астана – Регио­нальная Электросетевая Компания». Работникам предприятия разъяснены правовые основы проведения референдума и значение предлагаемых поправок в Основной закон для дальнейшего социально-экономического развития страны.

В Жамбылской области в эти дни побывали депутаты Сената Бекболат Орынбеков и Сакен Арубаев. Они встретились с жителями Жуалынского района и представителями активной интеллигенции региона. Основной темой обсуждения стал проект новой Конституции.

В ходе встреч сенаторы разъяснили ключевые положения документа, подчеркнув его значение как правовой основы долгосрочного стратегического развития страны. Было отмечено, что предлагаемые изменения направлены на укрепление государственных инс­титутов, совершенствование системы управления и обеспечение устойчивого развития Казахстана.

Парламентарии также остановились на целях и значении предстоящего 15 марта республиканского референдума, подчерк­нув, что он является важным этапом в определении дальнейшего правового будущего страны.