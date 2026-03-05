Важность закрепления приоритета науки и инноваций на конституционном уровне Бибигуль Жексенбай обсудила с коллективом АО «Казатомпром». Сенатор отметила стратегическую роль компании в обеспечении энергетической безопаснос­ти государства и устойчивого развития национальной экономики. В своем выступ­лении Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что в проекте новой Конституции особое внимание уделено развитию науки, инноваций и технологической модернизации.

– Закрепление приоритета науки и инноваций на конституционном уровне создает дополнительные правовые гарантии для модернизации производства, внедрения цифровых технологий и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности, – отметила сенатор.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы конституционной защиты труда, развития цифровой среды и экологической ответственности бизнеса. По словам депутата, новые конституционные нормы формируют стабильную и предсказуемую правовую основу для реализации долгосрочных индустриальных проектов.

В Алматы сенатор Жанна Асанова обсудила проект новой Конституции с коллективом АО «Казпочта». Депутат подробно остановилась на основных направлениях конституционной реформы, отметив, что предлагаемые изменения направлены на формирование более справедливой и ответственной модели государственного управления, укрепление принципов верховенства закона и повышение роли граждан в общественно-политической жизни страны.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам социальной защиты, поддержке трудящихся и обеспечению достойных условий труда.

– Конституционная реформа – это не просто юриди­ческая процедура, а фундамент для построения Справедливого Казахстана. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник такой стратегически важной компании, как Казпочта, понимал, что новые нормы направлены на защиту интересов обычного человека труда, – отметила Жанна Асанова.

В рамках встречи участники обсудили значение конституционных изменений для социально-экономического развития страны, а также обменялись мнениями по вопросам укрепления общественного согласия и дальнейшего совершенствования государственной политики.

Ряд встреч с жителями и трудовыми коллективами области Жетысу провели Амангельды Есбай, ­Галиаскар Сарыбаев и ­Султан ­Дюсембинов. В городе ­Текели сенаторы встретились с представителями обществен­ности, жителями города и коллективом ТОО «Tasun». Также состоя­лись встречи с представителями интеллигенции Кербулакского района, военнослужащими воинской части, работниками сферы здравоохранения и коллективом производственного кооператива «Карашокы». Были рассмот­рены нормы, предусматривающие перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли Курултая. Подчеркнуто, что предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности принятия решений и ответственности государственных органов перед гражданами.

– Проект новой Конституции выносится на всенародное обсуждение как стратегический документ, определяющий дальнейшую траекторию развития страны. Речь идет о формировании более сбалансированной системы государственного управления, усилении ответственности институтов власти и укреплении гарантий прав граждан. Важно, чтобы каждый житель региона понимал содержание предлагаемых норм и принимал осознанное решение, – подчеркнул Амангельды Есбай.

Также были затронуты вопросы расширения механизмов защиты прав человека, развития институтов конституционного контроля и повышения участия граж­дан в управлении государством. Отдельное внимание было уделено положениям, закрепляющим принципы социального государства, а также нормам о земле и природных ресурсах как общенациональном достоянии.

С жителями Жамбылского района Алматинской области встретился сенатор Жанболат Жоргенбаев. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на формирование справедливого и прогрессивного общества, укрепление принципов верховенства закона, расширение гарантий прав и свобод граждан, а также усиление социальной ответственности государства.

– Конституционная реформа направлена на создание более справедливой модели общественного развития, в которой права человека, социальная справедливость и законность становятся ключевыми приоритетами государственной политики, – отметил Жанболат Жоргенбаев.

Депутат Сената Нурлан Бекназаров встретился с педагогическим коллективом международной школы ALAN в городе Шымкенте. В своем выступлении ­Нурлан Бекназаров подчерк­нул, что образование является ключевым фактором нацио­нального прогресса. По его словам, главным ресурсом страны остается челове­ческий потенциал – раскрытие способностей каждого гражданина, развитие знаний, поддержка инноваций и формирование творческо­го мышления. Особое внимание было уделено обеспечению права на качественное образование, укреплению статуса педагога, соблюдению принципов социальной справедливости и развитию правовых основ государства.

– В проекте новой Конституции особое внимание уделяется образованию, науке, культуре и инновационному развитию. Это демонстрирует стратегический выбор в пользу формирования конкурентоспособной и прогрессивной нации. Долгосрочное развитие страны определяется не только экономическими показателями, но прежде всего качеством человеческого капитала, – отметил сенатор.

В Таскалинском и Байтерекском районах ЗКО сенатор Ляззат Рысбекова встретилась с жителями, представителями социальной сферы, предпринимателями и трудовыми коллективами. В ходе встреч сенатор подробно разъяснила положения, касающиеся поддержки аграрного сектора, обеспечения стабильности для малого и среднего бизнеса, закрепления приоритета человеческого капитала как ключевого ресурса государства, а также вопросы семейной политики и социальных гарантий.

– В проекте новой Конституции брак определяется как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Эта норма направлена на укрепление института семьи и защиту традиционных ценностей. Вместе с тем труд закрепляется как право и ценность, а социальная защита работников – как обязанность государства, – отметила Ляззат Рысбекова.

Кроме того, сенатор встретилась с предпринимателями и представителями аграрного сектора. Депутат подчеркнула, что предлагае­мые нормы направлены на формирование предсказуе­мой и прозрачной правовой среды, необходимой для устойчивого развития бизнеса и сельского хозяйства.