Сеньоры нашего двора

На Форуме волонтеров в Астане меня привлекло одно выступ­ление. Предпринимательница и филантроп из Алматы Жанна Кан говорила о том, что в Казахстане 2,2 млн пенсионеров. И если для детей и молодежи, а также для работающих людей созданы свои экосистемы, предусмотрены различные активности, то пожилые, как правило, предоставлены сами себе. Помимо акиматовских центров активного долголетия для них действительно практически ничего нет.

Уникальный проект, который Жанна Кан с недавних пор развивает в Алматы и Астане, с изысканным названием Senior Club направлен на вторичную социализацию и поддержку людей серебряного возраста. В его основе – комплексный подход и холистическая философия, которая объединяет заботу о физическом, умственном и эмоциональном благополучии. Пожилых людей по сути выводят из зоны комфорта, меняют их отношение к самим себе и отношение общества к ним.

– Социальная изоляция, деменция – бич XXI века, – говорила тогда со сцены филантроп. – Благодаря медицине люди сейчас живут дольше. Они компетентны, профессиональны, достаточно трудоспособны, но оказались аутсайдерами быстро развивающегося общества. Их ненужность приводит к токсичности в семье, обидам, что качественно влияет и на жизнь нашего, второго, поколения, и является нехорошим примером для наших детей. Нужно искоренить стереотип старости и доживания, стать толерантными к третьему возрасту. Но главная наша задача – показать им новый смысл жизни, придать ей новый вкус. Единство в этом вопросе позволит создать инклюзивное общество, которое сформирует абсолютно новое будущее.

Осознание этих целей, конечно, пришло не сразу. Изначально основательница проекта просто хотела чем-то занять свою собственную маму. До 82 лет та была ну просто очень активной. А пос­ле смерти супруга у нее стали появляться первые признаки деменции.

– Рай у ног родителей! Я всегда очень гордилась тем, как мы в Казахстане относимся к своему старшему поколению. Это наша национальная черта – мы хорошие дети. Но в чем проявляется наша забота? Мы обеспечиваем им беззаботную старость и говорим: «Сидите дома, у вас все есть!» Нам так спокойнее. И именно так поступила и я. А в этом и кроется корень проблем: замыкаясь дома, лишаясь привычных дел, наши родители становятся все беспомощнее и депрессивнее, – рассказала Жанна.

Все лучшее – им!

Так пришла идея создать свой клуб для сеньоров и сеньор. Идея рискованная, ведь люди в этом возрасте, как правило, не хотят никуда ходить. Всех их буквально за руки приводят дети или внуки. Но те, кто попал в клуб, покидать его уж точно не спешат.

На основе идей геронтологии была разработана и адаптирована под наши реалии концепция клуба, привлечены хорошие специалисты – психологи, педагоги, тренеры, кураторы, и, что важно, некоторые работают здесь как волонтеры.

В клубе есть собственная система мотивации – за каждую активность сеньора получает так называемые «жүреки», на которые потом может что-нибудь приобрести. И что интересно, комната отдыха, которую организаторы предусмотрели для тех, кто будет уставать, всегда пустует. Потому что никто не хочет пропускать ни минуты из отведенных для них нескольких часов.

Очень важны локации для встреч, их подбирают самые лучшие – шикарные отели, изыс­канные рестораны, музеи, галереи, кинотеатры. Встречи проходят трижды в неделю до обеда. Членами клуба являются уже полсотни человек в Алматы и полтора десятка в Астане. Их возраст – от 60 до 89 лет.

– Начинаем с проработки их комплексов. Обычно они приходят понурые, стесняются своего внешнего вида. Говорят: «Зачем мне это надо? Я уже старая». А мы убеждаем, что, как только вы перестаете развиваться, ваш мозг начинает засыпать. Отсюда и болезнь Альцгеймера, деменция. Да, мозг сопротивляется, говорит, что все это человеку не нужно. Но именно так формируются новые нейронные связи. Стараемся убрать их страхи, обиды. Объясняем, как принять новое поколение, как разговаривать с внуками, ведь мир очень поменялся, и через принятие внуков выстраиваем ниточки со всем миром, – в словах инициатора клуба есть рациональное зерно.

Вернуть былой задор

Однажды сеньоры устроили совместный поход в кинотеатр, накупили попкорна и провели время буквально как их собственные внуки. А недавно к ним приходил писатель Алексей Некрасов и подарил свою знаменитую книгу «Материнская любовь».

В Алматы круг занятий шире, там и уроки иностранных языков, и войлоковаляние, и аргентинское танго, и гимнастика на свежем воздухе. В Астане, как рассказала руководитель столичного Senior Club Жазира Жанкина, это тоже в основном три вида занятий по 45 минут – для тела, мозга и души. Например, в день, когда мы пришли познакомиться с работой клуба, первой в расписании была йога.

– Я обожаю заниматься с людьми, неважно какого они возраста. И сама хочу в таком возрасте, как наши сеньоры, быть позитивной и активной, – призналась тренер по хатха-йоге Айгуль Доскенова.

Далее шефство над бабушками взяла целитель, коуч, основательница «Крымских бань» в Бурабае Светлана Смирнова. Она занялась с ними арт-терапией, параллельно раздавая полезные для всех советы.

– По приглашению Жанны Кан я съездила в Алматы познакомиться с этим клубом. И мне стало очень интересно. Я вообще радуюсь, когда люди меняются телесно, внутренне и внешне, мне нравится, как молодеет и успокаивается их мозг. Я вижу, какие пути можно открыть человеку, просто направив его, и дата в паспорте тому не помеха.

В любом возрасте можно отмотать и прибавить лет 30 не просто жизни, а именно активности, осознанного долголетия, – делится своими мыслями Светлана.

Ох, как верны ее размышления о том, что советских людей никогда не учили кайфовать. Они всегда и всем были должны – на работе и в семье, не умели расслабляться, жить для себя.

А когда у человека заканчивается внутренняя мотивация, он «рассыпается».

Вот и стремится целитель, в данном случае волонтер, вернуть сеньорам их дерзость, задор, то внутреннее состояние, когда можешь все. В этот день, например, все внимание было приковано к ногам, ведь именно благодаря им мы твердо стоим на земле, а значит, их нужно беречь и любить.

Женщины дружно обрисовывали свои ступни цветными карандашами и уже там, на рисунке, применяя методы арт-терапии и нейрографики, работали со свои­ми внутренними и наружными рецепторами, формировали новые плотные нейронные связи.

– Значит, этот стереотип, мол, на пенсии – сиди дома, неверный? – спрашиваю у Светланы.

– Вышел на пенсию – иди из дома! – не задумываясь, парирует она мне. – Сейчас у каждого есть возможность переформатировать свое тело. Я учу сеньор тому, что жизненный опыт, который у них есть, – это благо. Это не старость, не переутомление, а фундамент того, что вы всем нужны. И когда я вижу, что их глазки блестят, для меня это означает, что там опять рождается это состояние юности...

Жить, а не доживать

Как рассказывают организаторы клуба, даже за те несколько месяцев, что он существует, видны потрясающие результаты. Все семьи здешних подопечных благодарят и рассказывают о том, как удивительно преображаются их мамы и бабушки. Они даже болеть перестают, и обижаться на родных времени нет.

– Сегодня у родителей многих моих знакомых диагностируют болезнь Альцгеймера. Все обычно начинается с того, что человек не хочет выходить из дома, у него часто меняется настроение, теряется ход мысли. Да, эта болезнь неизлечима. Но, по нашему опыту, она отступает. Я даже по своей маме сужу – она стала гораздо спокойнее и позитивнее. Кстати, именно моя мама помогает вновь прибывшим преодолеть психологический дискомфорт по поводу возраста. Когда, например, приходит женщина лет 65–70 и мнит себя старой, то, увидя маму в ее 89 лет, резко выпрямляется, ей становится стыдно, что человек на 20 лет ее старше и не ноет, – смеется Жанна Кан.

Главное здесь – хорошее настроение. И кураторы стараются сохранять его на протяжении всей встречи с подопечными. Их обязательно вкусно кормят, балуют подарками.

Нужно отметить, что членство в клубе, конечно, платное и стоит достаточно недешево, учитывая все «плюшки» для сеньор. Делать что-то дежурно здесь не хотят, а потому бесплатно пока не получается.

Но в крупных городах немало обеспеченных людей, готовых платить за такое интересное и полезное времяпрепровождение для своих родителей. К тому же энтузиасты готовят предложения для городских властей о том, как они могли бы охватить больше сеньоров. Нужен комплексный подход, меняющий стереотипы, уверены они.

Напоследок разговорила-таки самих участниц клуба. У 82-летней Газизыбану Жакуповой пятеро детей, живет у единственного сына. Внуки, правнуки, аташка – все рядом, это ли не счастье в таком возрасте!

76-летнюю Кунжамал Шаимову пригласила в клуб подруга, с которой они вместе уже полвека. Говорит теперь спасибо и ей, и создателям клуба, и всем, кто с ними здесь занимается.

– Я хочу поблагодарить организаторов за такой чудесный клуб, за то, что поддерживают нас духовно, потому что дома все равно духовной пищи маловато, – присоединяется очаровательная Людмила Мусина.

Она прекрасно выглядит и говорит в свои 89 лет. Окончила когда-то Алматинский педагогический институт и 38 лет проработала преподавателем русского языка и литературы в павлодарской школе. Когда дети забрали в Астану, первое время было некомфортно, потому что вся родня осталась там. Потеря мужа только усугубила состояние.

– Мне было очень тяжело, – делится астанинская сеньора. – Потом для пожилых людей организовали клуб «Золотой возраст», и с тех пор я ожила.

А уже оттуда перешла в этот клуб, где нам все время преподносят что-то новое.

Глядя на этих неунывающих женщин, так и хочется воскликнуть: «Жизнь продолжается несмотря ни на что!» И здорово, что есть место, где им самим не устают об этом напоминать.