Сенсация в Дубае: Швёнтек проиграла квалифайеру

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В столице ОАЭ определились полуфиналистки турнира-тысячника WTA. Ими стали Жасмин Паолини (Италия), обыгравшая румынку Сорану Кырстя – 6:2; 7:6, и Анна Калинская сенсационно взявшая верх над первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек – 6:4; 6:4.

Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, прервала победную серию Швентек из 14 сетов.

«Она великолепный игрок. Я понимала, что если не буду спокойной и агрессивной, то она меня уничтожит). Так что да, это был мой план – сохранять спокойствие и заставлять ее много двигаться. Я рада, что выиграла. Она невероятная, и здорово, что у меня была возможность с ней сыграть. Уверена, мы еще много раз встретимся в будущем», - сказала победительница.

На прошлой неделе Швёнтек защитила титул WTA 1000 в Дохе.

«Это были напряженные две недели. Я злюсь, но, с другой стороны, мало игроков, которые выдерживают такие турниры. Я просто должна принять это и отпустить. Она хорошо играла. Конечно, она заслуживает место в финале. Думаю, это все же больше про меня и мой уровень. Я не смогла применить свою тактику. Просто не получалось ничего дельного. Может, первые шесть геймов что-то выходило, но потом…» - цитирует ее Sports.ru.

Призовой фонд турнира – 3,2 млн долларов.