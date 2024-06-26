Сербия установила антирекорд на Евро - 2024

У сербов ноль побед в последних восьми матчах на ЧМ и Евро

Фото: sport.bigmir.net/football/euro2024

Сборная Сербии по футболу неудачно выступила на групповом этапе чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

В третьем туре подопечные Драгана Стойковича сыграли вничью с Данией (0:0) и с двумя очками заняли последнее место в квартете С, вылетев с континентального турнира.

По информации Opta Sports, Сербия лишь шесть раз пробила в створ на Евро-2024 – их антирекорд на крупных турнирах с момента распада Югославии.

У сербов ноль побед в последних восьми матчах на ЧМ и Евро.

Сегодня, 26 июня, в Германии сыграют Украина - Бельгия, Словакия - Румыния, Грузия - Португалия, Чехия - Турция.