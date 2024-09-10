Пенсии и пособия недееспособных лиц растратили в центре Караганды

Прокуратура Карагандинской области провела проверку в Центрах оказания специальных социальных услуг и выявила серьезные нарушения прав недееспособных граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что пенсии и пособия опекаемых лиц расходовались нерационально.

«Так, центры закупили товары по завышенным ценам, иногда вдвое превышавшим рыночную стоимость, израсходовав более 15 млн тенге, а также необоснованно приобрели биологически активные добавки на сумму свыше 70 млн тенге», - говорится в сообщении.

По этим фактам начато досудебное расследование по статье 142 Уголовного кодекса Республики Казахстан (злоупотребление правами опекуна или попечителя).

Кроме того, в одном из центров выявлен случай незаконного прерывания беременности у опекаемой, начато досудебное расследование, производятся экспертизы.