Серик Сапиев назвал новое место работы

Серик Сапиев в YouTube-интервью Динаре Сатжан рассказал, что будет работать в Национальном олимпийском комитете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
"Я буду работать в Национальном олимпийском комитете", - сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.
Также Динара Сатжан спросила у Сапиева, хотел бы он поработать в Международном олимпийском комитете.
"Я не задумывался об этом. Но в целом можно сказать, что работа в международной организации повышает статус страны, статус лично человека, который работает в международной организации. Стоит подумать, почему бы и нет", - ответил он.
Напомним, Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера 2012 года.
Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с 30 января 2019 года, а 19 октября 2021 года стало известно, что он ушел с должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта.