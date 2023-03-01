Серик Жумангарин встретился с баронессой Николсон Винтерборнской

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Стороны обсудили приоритеты двусторонней торговли между Казахстаном и Великобританией, особенно в условиях нынешней геополитической обстановки.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане, Ираке, Казахстане и Туркменистане баронессой Николсон Винтерборнской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На встрече стороны подчеркнули высокий уровень торгово-экономических отношений двух стран. Серик Жумангарин отметил, что Великобритания является одним из важнейших  стратегических партнеров Казахстана. Ярким свидетельством этому являются 30 лет плодотворных и эффективных дипломатических отношений.

«За долгие годы взаимодействия наше сотрудничество только укреплялось, налаживались тесные и доверительные отношения. Мы создали эффективные механизмы двустороннего партнерства, включая Стратегический диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств, Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, Всепартийную парламентскую группу по Казахстану в Парламенте Великобритании, а также Деловой совет», — подчеркнул Жумангарин.

Стороны обсудили приоритеты двусторонней торговли между Казахстаном и Великобританией, особенно в условиях нынешней геополитической обстановки. Серик Жумангарин отметил, что Соединенное Королевство входит в ТОП-10 инвесторов Казахстана. Начиная с 2005 года, в Казахстан привлечено порядка $16,4 млрд прямых инвестиций из Великобритании.

«Мы готовы предложить британским компаниям выгодные условия и соответствующую инфраструктуру при принятии решений об инвестировании в Казахстан. Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией по всем направлениям», — заявил Серик Жумангарин.

Со своей стороны баронесса Николсон также отметила высокий уровень торговых партнерских отношений двух стран, подчеркнув готовность к дальнейшему усилению взаимовыгодного сотрудничества.   

Товарооборот между Казахстаном и Великобританией за 2022 год вырос на 58,7% и достиг $1,8 млрд (в 2021 году – $1,2 млрд). Экспорт вырос на 71,1% и составил $1,5 млрд (с $855,1 до $1462,9 млн преимущественно за счет роста поставок нефти, меди и катодов из меди, алюминия необработанного, ферросплавов, спирта этилового, нефтепродуктов и т.д.). Наблюдается рост импорта на 24,4%, который превысил $380 млн.

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