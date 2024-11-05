Серийная мошенница выманила миллионы тенге у столичной предпринимательницы

Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

От действий аферистки пострадала предприниматель, которая занималась пошивом и продажей национальной одежды в одном из торговых домов города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемая втерлась в доверие к потерпевшей, и, ссылаясь на знакомства в модной индустрии, обещала организовать показ коллекции одежды. Кроме того, узнав, что предприниматель хочет взять субсидию на расширение бизнеса, предложила ей помощь. За свои услуги она выманила около 3,5 млн тенге. Не дождавшись обещанного, обманутая бизнесвумен обратилась в полицию.

В другом случае злоумышленница аналогичным образом пообещала знакомой оформить субсидию, за что получила 200 тысяч тенге. Кроме того, за денежное вознаграждение мошенница обещала астанчанке устроить поступление дочери в столичный университет. При этом утверждала, что имеет нужные знакомства в ВУЗе и может посодействовать в получении гранта на обучение. Потерпевшая передала ей более трех миллионов тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена 32-летняя жительница города, ранее судимая за совершение аналогичных преступлений. В отношении нее по факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Полиция предупреждает граждан быть осторожными, не доверять малознакомым лицам, чтобы не стать жертвами мошенников. 

#Астана #мошенница

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