Полицейские задержали мужчину, причастного к пяти фактам угонов автомобилей в Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Накануне злоумышленник был задержан после того, как угнал автомобиль Audi. Передвижение транспортного средства оперативно отследили сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В тот же день подозреваемый также угнал автомобиль Volkswagen. Кроме того, ранее он совершил три угона автомобилей.

Всего с августа мужчина совершил пять угонов — два из них в районе Байтерек и три в областном центре. Все автомобили возвращены законным владельцам.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.



