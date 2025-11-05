Серийного автоугонщика задержали в Уральске

Закон и Порядок
129

 Полицейские задержали мужчину, причастного к пяти фактам угонов автомобилей в Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Накануне злоумышленник был задержан после того, как угнал автомобиль Audi. Передвижение транспортного средства оперативно отследили сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В тот же день подозреваемый также угнал автомобиль Volkswagen. Кроме того, ранее он совершил три угона автомобилей.

Всего с августа мужчина совершил пять угонов — два из них в районе Байтерек и три в областном центре. Все автомобили возвращены законным владельцам.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.

 

#уральск #автоугонщик

Популярное

Все
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Портрет Алии украсил набережную
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
В отдаленном селе появилась новая школа
Мир, где умеют мечтать и летать
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
В условиях равных возможностей
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
В основе – принцип прозрачности
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Самокаты: где и как кататься
Услышать крик о помощи
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Обманутая мошенниками павлодарка хотела спрыгнуть с моста
Почти 300 кг рыбы изъяли у браконьеров в Павлодарской облас…
Доход до 800%: финпирамиду разоблачили в Карагандинской обл…
Пенсионеров из Кокшетау обманули на миллионы тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]