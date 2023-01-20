Серийных воров задержали на рынке в Алматы

На допросе они признались, что на такой шаг заставил пойти их малознакомый, предложив подзаработать.

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали серийных воров, орудовавших на рынке и в общественных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, после совершения очередной кражи злоумышленники были задержаны. Это – гражданин Б., 1997 года рождения и гражданин С., 2003 года рождения. Они подозреваются в краже техники.

"В одном из бутиков торгового центра, что на центральном вещевом рынке, молодые люди совершили кражу акустических колонок. На допросе они признались, что на такой шаг заставил пойти их малознакомый, предложив подзаработать", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Техинвентарь в качестве вещественного доказательства изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

Принимаются меры по обеспечению требований ст. 24 УПК РК о полном, объективном исследовании обстоятельств события.

"Между тем, личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям. По одной из оперативных версий, они также промышляли хищениями в общественных местах, обворовывая горожан", - добавил глава районного управления полиции.