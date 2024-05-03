Серийный мошенник наживался на студентах в Астане

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более сорока студентов одного из столичных ВУЗов обманул 21-летний парень, присвоивший чужие ноутбуки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, молодой человек под предлогом временного пользования брал у знакомых ноутбуки. Аренду техники парень оплачивал щедрым вознаграждением, в размере 20-30-ти тысяч тенге в неделю.

Слух о выгодном арендаторе быстро распространился среди студентов, которые не раздумывая, отдавали дорогостоящую технику мошеннику. Все ноутбуки молодой человек сдавал в ломбарды, а вырученные деньги проиграл на ставках в интернете.

«В настоящее время из ломбардов столицы изъята большая часть похищенных ноутбуков. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Молодой человек дал признательные показания и помещен под стражу. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили граждан, что санкция статьи Уголовного кодекса за данное преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

 

#Астана #полиция #студенты #мошенник

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