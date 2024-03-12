Серию краж денег в мечетях раскрыли в Туркестанской области

Злоумышленник похитил в мечети денежные пожертвования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, полицейские установили подозреваемого в краже в мечетях в Келесском и Сарыагашском районах.

«В мечети Келесского района подозреваемый похитил из ящика для пожертвований 60 тысяч тенге. По второму факту – из сейфа в служебной комнате имама мечети Сарыагашского района он украл 270 тысяч тенге собранных пожертвований. Оперуполномоченные установили местонахождение и задержали жителя села Таскудук Сарыагашского района», — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что в данное время подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.



