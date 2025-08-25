Сезон сельхозярмарок в столице откроют аграрии Туркестанской области

Столица
108

В Астане стартуют ежегодные ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Они будут проходить каждые субботу и воскресенье до 26 октября. На первой ярмарке, которая состоится 30 августа, свою продукцию в столице представят аграрии Туркестанской области. Они предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров. 

В частности, сельхозтоваропроизводители Туркестанской области привезут в Астану более 600 тонн продукции, в том числе 200 тонн овощей, 100 тонн мяса и мясопродуктов, 100 тонн молочных продуктов, 80 тонн бахчевой продукции, 50 тонн фруктов, 19 тонн рыбы, 12 тысяч яиц и более 60 тонн прочих продуктов питания.

В ходе ярмарки также будет организована концертная программа. Следует отметить, что в этом году, ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства и комфортного доступа жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок на место будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00 часов.

#Астана #Туркестанская область #ярмарка

