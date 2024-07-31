Сезон школьных ярмарок начинается в Астане

Образование , Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Канцтовары и школьная форма будут стоить дешевле, чем в магазинах

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С 1 по 31 августа в нескольких локациях по столице будут работать школьные ярмарки. Об этом сообщил городской акимат, передает Kazpravda.kz

Школьная ярмарка будет проходить c 1 по 31 августа. Здесь можно будет приобрести канцелярские товары и школьную форму по приемлемым ценам, которые будут ниже, чем в магазинах. Ярмарка будет работать по всему городу.

Ярмарки пройдут в следующих локациях:

- ТД «Аймақтау» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 9.00 ч. до 20.00 ч.
- ТД «Тұлпар» с 1 августа по 5 сентября, время работы с 10.00 ч. до 21.00 ч.
- Супермаркет «Magnum» (пр. Туран, 55Д) с 3 августа по 1 сентября, работает круглосуточно.
- ⁠Супермаркет «Анвар» (пр. Туран, 45) с 3 августа по 1 сентября, время работы с 9.00 ч. до 22.00 ч.
- ⁠ТД «Тумар» (ул. Сыганак, 1Б) с 1 августа по 15 сентября, время работы с 10.00 ч. до 22.00 ч.
- ⁠ТРЦ «Сарыарка» (пр. Туран, 24) – с 15 августа по 1 сентября, время работы с 10.00 ч. до 22.00 ч.
- ТЦ «Рахмет» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 20.00 ч.
- ТЦ «Джафар» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 20.00 ч.
- ТРЦ «Көктал» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 20.00 ч.
- ТЦ «Асем» с 5 августа по 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 20.00 ч.
- ТРЦ «Astana Mall» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 17.00 ч.
- ТРЦ «Аружан» 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Напомним, с 1 августа по 30 сентября в Астане стартует акция «Дорога в школу», которую организуют для помощи сиротам, детям из малообеспеченных и многодетных семей. Активное участие в ней принимают спонсоры и неравнодушные граждане. Всего планируется охватить более 8 500 детей.

Если семья относится к указанным категориям, то родителям детей необходимо обратиться в школу и предоставить подтверждающие документы.

В настоящее время социальными педагогами школ формируются списки нуждающихся детей с учетом нового набора обучающихся. В рамках фонда Всеобуча планируется охватить 14 500 детей из социально уязвимых категорий.

В 2024-2025 учебном году размер материальной помощи составляет 43 407 тенге на одного ребенка.

#Астана #школа #ярмарка #торговля

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