На этой неделе Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», который направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

Теперь уполномоченный орган (Министерство туризма и спорта) будет разрабатывать республиканский и регио­нальный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств. Также приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым нашими атлетами на меж­дународной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Кроме того, в новом законе усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации. Помимо этого отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры. Также разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие «национальные стандарты спортивной подготовки». А также уполномоченный орган наделяется правом принимать меры в вопросах нарушения антидопинговых правил.

На сегодняшний день в Казахстане уже проводится последовательная работа по развитию спортивной отрасли – от создания равного доступа к занятиям физической культурой до подготовки спортсменов международного уровня. Приоритетами остаются массовый спорт, популяризация национальных видов, модернизация инфраструктуры и поддержка тренерского состава, заявляют в Министерстве туризма и спорта.

В настоящее время спортом и физической культурой охвачено свыше 8 млн казахстанцев – это 41,4% населения страны. Государством поставлена задача довести этот показатель до 50% к 2029 году. Уже сейчас доля занимающихся среди детей и подростков превышает 30%. Широко внедряется программа государственного спортивного заказа: более 240 тыс. детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают свыше 7 тыс. спортивных секций. Ежегодно проводится более 25 тыс. массовых мероприятий, охватывающих около миллиона человек.

Особое внимание уделяется национальным видам спорта как важной части культурного кода. В 2024 году порядка 670 тыс. человек систематически занимались национальными дисциплинами, работали 16 555 кружков, 15 детско-юношеских спортивных школ, 17 клубов и специализированная дирекция. Наиболее популярные – қазақ күресі, көкпар и тоғызқұмалақ. Казахстан уверенно подтвердил лидерство на 5-х Всемирных играх кочевников в Астане, завоевав 112 медалей, включая 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых медалей.

Как мы уже говорили выше, новый закон предусматривает введение системных изменений, включая: установление четких правил бюджетного финансирования профессиональных клубов, запрет на государственное финансирование иностранных спортсменов, уточнение критериев «приоритетных видов спорта», новые требования к аккредитации спортивных федераций, включение обязательств по профилактике экстремизма, расширение понятия «спортсмен с инвалидностью», внедрение механизма ротации руководителей государственных организаций в сфере физической культуры и спорта, внедрение системы вертикального управления в сферу спорта.

Параллельно осуществляется переход к вертикальной системе управления. В структуру министерства передаются 33 школы высшего спортивного мастерства, 19 центров подготовки олимпийского резерва, 14 интернатов-колледжей. Назначены руководители восьми респуб­ликанских федераций и согласованы главы управлений спорта в одиннадцати регионах. Разрабатывается система KPI для оценки эффективности акиматов.

В сентябре в Акмолинской и Актюбинской областях стартует пилотный проект по внедрению подушевого финансирования детско-юношеских спортивных школ. В 2026 году данная система будет распространена на всю территорию страны. Это позволит обеспечить более адресную и прозрачную поддержку юных спортсменов и их наставников.

В рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта до 2029 года в Казахстане насчитывается более 25 тыс. спортивных объектов. В 2024 году по стране было введено в экс­плуатацию 90 новых спортивных объектов – 29 в городской и 61 в сельской местности. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты – строительство гребного канала в Туркестане, Академии настольного тенниса в Усть-Каменогорске, крытого стадиона и реабилитационного центра в Восточно-Казахстанской области, треть­ей очереди лыжной базы в Щучинске. В 2025 году планируется открытие Национального университета физической культуры и спорта.

Отдельным направлением стала модернизация футбольной инфраструктуры. Строительство и реконструкция стадионов ведется в Кызылорде, Уральске, Туркестане, Жетысу и других регионах. Прорабатываются проекты в Астане, Шымкенте, Актау, Усть-Каменогорске и Семее. Планируется возведение шести стадионов, соответствующих стандартам УЕФА. Началось строительство детских спортивных площадок, в том числе в сельской местности.

Решение кадрового вопроса остается ключевым условием успешной реализации всех инициатив. Ведется работа по переподготовке тренеров, внедряется система лицензирования, развивается институт менторства. Статус тренеров приравнен к статусу педагогических работников, предусмотрены социальные гарантии и меры по повышению заработной платы. Второй пакет поправок предусматривает увеличение средней заработной платы тренеров детско-юношеских спортивных школ на 30%.

Разработан проект обновленных норм и требований по присвоению спортивных званий и разрядов. Учтены 163 вида спорта, пересмотрены условия получения званий, включая неолимпийские дисциплины, добавлены нормы по подтверждению тренерского участия и актуализированы критерии для респуб­ликанских и международных турниров.

Важным направлением стала цифровизация отрасли. До конца 2025 года будет внедрена цифровая платформа e-спорт, включающая единый реестр спортсменов, тренеров, судей и методис­тов, электронный календарь спортивных мероприятий и реестр объектов спортивной инфраструктуры. Внедрение этой системы обеспечит прозрачность, контроль охвата и эффективность всех элементов спортивной политики.

Казахстан продолжает добиваться высоких результатов на международной арене. По итогам 2024 года национальные команды завоевали 1 206 медалей, из которых 1 086 – по олимпийским и неолимпийским видам спорта (399 золотых, 341 серебряная и 346 бронзовых). В параспорте добыто 120 медалей: 56 в паралимпийских дисциплинах (16 золотых, 20 серебряных, 20 бронзовых) и 64 в сурдлимпийских и непаралимпийских (30 золотых, 17 серебряных, 17 бронзовых).

Целью всех принимаемых мер остается создание устойчивой, эффективной и доступной для всех спортивной системы, способной воспитывать новое поколение чемпионов и укреплять здоровье нации.