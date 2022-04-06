В пору тотального подорожания удивительно было увидеть ценник на хлеб в небольшом сельском магазине.

Буханки пышного и душистого хлеба первого сорта здесь стоят всего 80 тенге. Выпекают их в пекарне местного ТОО «Кадам НС».

Директор аграрного товарищества Медет Кожабаев поведал, что хлеб охотно раскупают жители села Тонкерис, где и базируется хозяйство. Фермер рад таким образом поддержать земляков, многие из которых трудятся в его ТОО. Главный продукт на столе односельчан – это еще один вид социальной поддержки. Дешевый хлеб могут купить и проезжающие через село люди.

Медет Кожабаев рассказал, что хозяйство было создано еще в 90-е годы на остатках бывшего совхоза. Первые годы оказались самыми трудными. Но костяк былого коллектива, состоящий из людей разных национальностей, последовательно преодолевал испытания, подставляя друг другу плечо. В настоящее время ТОО «Кадам НС» засевает более 7 тыс. гектаров пашни. В структуре посевов не только пшеница, но и лен, горох, чечевица, подсолнечник, кормовые травы.

– Примерно 20% своей земли оставляем ежегодно под пары, – говорит руководитель товарищества. – Вносим удоб­рения, гербициды. Семена для посевной берем только элитные. Пашня у нас не очень богатая, бонитет почвы – 20–25 баллов, но на бережное отношение отзывается урожаем. Нынче надеемся обновить парк комбайнов. Есть в хозяйстве и животноводство: крупный рогатый скот, лошади, овцы.

В «Кадам НС» справедливо считают, что бизнес должен идти рука об руку с социальной поддержкой. И реализуют ряд мер в рамках этой политики. Слово «қадам» в переводе с казахского означает «шаг». В одноименном хозяйстве он стал верным и уверенным.