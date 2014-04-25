Шаги в будущее

В каком мире будем жить завтра? - этот вопрос был главным и на пленарном заседании «Готовимся к будущему», и в работе тематических секций World Trends Forum, который проходил под патронатом Рижской думы, Академии наук и Торгово-промышленной палаты Латвии. «Мир в целом: его спокойствие и стабильность - вот главные условия для любого развития и здоровые тенденции, способствующие процветанию. Мы не предложим решения и не изменим будущее... Мы пытаемся достигнуть ясности ситуации, где нет проигравших, нет победителей», - размышляла на предваряющей официальное открытие пресс-конференции патронесса форума, экс-президент Латвии, председатель Мадридского клуба Вайра Вике-Фрейберга.

Учитывая, что население в мире продолжает расти ускоренными темпами, в то время как природные ресурсы планеты остаются ограниченными, будущее потребует более широкого использования новейших достижений в области науки и техники, социального прогресса. Без образованного, инклюзивного общества, способствующего сокращению неравенства, существующего сегодня на национальном, региональном и в конечном счете глобальном уровнях, невозможно достигнуть цели, считает В. Вике-Фрейберга. Что необходимо сделать? Услышать друг друга.

«Обмен информацией и опытом - возможность лучше понять и оценить тенденции, которые в перспективе могут повлиять на процессы не только в отдельных странах, но и регионах, - дал в приветствии оценку инициативе проведения World Trends Forum президент Латвии Андрис Берзиньш. - Дискуссия - форма, которая помогает достичь стратегических целей, таким образом влияя на конкретного человека и на нацию в целом».

Интерес к событию со стороны казахстанцев был подкреплен солидной делегацией. Представителям Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», руководителям транспортных отраслей, экспертам по охране окружающей среды, здравоохранению, туризму и образованию организаторы выразили отдельную благодарность за участие. А советник-посланник посольства РК в Литве и Латвии Олжас Тогузбаев подчеркнул, что балтийские страны - очень важное звено, которое соединяет Казахстан со всем Евросоюзом.

Очевиден и все возрастающий интерес Латвии к нашей стране. Дело в том что World Trends Forum (WTF) привлек к сотрудничеству авторитетного собрата - Астанинский экономический форум (АЭФ), с которым подписал соглашение о партнерстве. Фактически постоянно действующий центр международного сотрудничества, из которого выросли Евразийский экономический клуб ученых (EECSA.kz), G-Global Development Community, G-Global Business portal, Innoker. Экономический форум в Астане вновь состоится 21-23 мая. В нем планирует принять участие делегация Латвии. Именно для эффективной работы и в поддержку инициативы Президента РК по расширению формата G-Global, представителями бизнес-сообществ Латвии и Казахстана зарегистрирована НКО Global Foundation, которая стала второй некоммерческой организацией по поддержке G-Global в странах Европы.

В марте газета «Телеграф» в Латвии опубликовала интервью с Нурбеком Ачиловым, вице-президентом ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», участвующим в организации масштабного мозгового штурма экономистов мирового уровня - Астанинского экономического форума. Он выразил уверенность, что проведение WorldTrends Forum в Риге станет точкой входа идей АЭФ в Европейский союз. «По сути, это наше внешнее мероприятие на территории ЕС. Практически во всех секциях будут участвовать представители реального бизнеса. Мы начинаем с транспортной отрасли, инновационной «энергетики будущего», «умных городов», развития образования, - сказал Нурбек Ачилов. - Латвия - это страна, которая раньше тоже входила в Единую экономическую систему с нами, и нам важно понять, как она интегрировалась в ЕС и какой опыт получила. Мы могли бы его перенять и передать дальше странам Центральной Азии и СНГ».

Кроме того, в числе ключевых информационных партнеров Астанинского экономического форума заявляет о себе и один из ведущих интернет-порталов Латвии IMHO Club, на котором авторитетные прибалтийские эксперты обсуждают интересные темы и готовы интегрироваться для привлечения специалистов и дальнейшего ведения дискуссий уже на локальном уровне. Это тем более должно принести пользу, потому что на интернет-площадке G-Global обсуждается Концепция мирового антикризисного плана, которая будет принята в мае в Астане в рамках АЭФ и Всемирной антикризисной конференции.

То есть примеры показывают, что деловые отношения АЭФ и World Trends Forum (WTF) уверенно работают на продвижение и развитие площадки G-Global в странах Балтии и Европы, на достижение целей экономического форума в Астане, привлечение общественности и бизнеса к разработке рекомендаций для лидеров стран и международных организаций. А в основе - взаимовыгодный интерес Казахстана и Европы. По мнению президента WTF Эрикса Игауниса, синергия двух влиятельных конференций поможет быстрее выявить наиболее перспективные модели сотрудничества между Европой и Азией по линии бизнеса и государств.

На Форум мировых трендов приехали делегаты из 30 стран - лидеры мирового экспертного сообщества, представители интеллектуальной экономической элиты, политики и бизнеса, крупнейших международных организаций и транснациональных компаний, торгово-промышленных палат, ассоциаций, венчурных и инвестиционных фондов. Нашу жизнь определяют тренды в четырех ведущих сферах - экономике, политике, социальной и духовной. Дискуссии разворачивались в обсуждении новых тенденций в мировой энергетике, транспорте, финансах, медийной индустрии, что и являлось основной целью форума. Участники рассмотрели вопросы, как культурные различия оказывают существенное влияние на бизнес-среду.

Погоду делали спикеры. В числе ведущих - представители интеллектуальной экономической элиты. Так, Джереми Рифкин - известный экономист, президент фонда по изучению экономических трендов, бывший советник канцлера Германии Ангелы Меркель, консультант Европейской комиссии и Европейского парламен­та, автор книг о влиянии научных и технологических изменений на экономику, общество и окружающую среду, провел открытую видеодискуссию в пленарной сессии «Новая экономика». По словам Дж. Рифкина, «никогда еще мир не казался настолько сплоченным в аспектах коммуникации, в торговле и культуре, и настолько разобщенным, подверженным войне, финансовому кризису, глобальному потеплению и даже распространению «мигрирующих» заболеваний. Коллективное сознание до сих пор не способно объединить усилия для того, чтобы ответить на вызовы современности, как и не готово к изменениям мира, которые диктуют человечеству необходимость начать мыслить глобально, а действовать локально».

Важное внимание уделили корпоративной социальной ответственности, оздоровлению общества и вопросам долгосрочного развития. Сессию в области устойчивого развития и социальной справедливости провел ведущий американский специалист Джеффри Холлендер. Интересной получилась лекция о новой энергетической революции и гео­политике Саймона Райта, редактора отдела новостей индустрии журнала The Economist, специализирующегося на прогнозах по развитию рынков «большой нефти», сланцевого газа, металлов. Можно привести еще множество авторитетных имен, которые поделились соображениями и прогнозами в мировых тенденциях.

Захватывающим получилось выступление одного из самых востребованных докладчиков, выдающегося ученого-футуролога, харизматичного доктора Патрика Диксона. Британская пресса называет его «гуру глобальных перемен», который входит в 20 влиятельных из ныне живущих бизнес-мыслителей». В динамичном повествовании о нескольких трендах в теме «Футуризм, тенденция будущего» автор экономических бестселлеров весьма оригинально и емко ответил на волнующий всех вопрос о том, какое оно - будущее, берущее начало сегодня? Мир меняется за год, как за один день. А мы хотим жить быстро и не стареть, быть быстрыми и не терять общения. Патрик Диксон настраивает нас, как можно скорее осмысливать и происходящие в нас самих и вокруг явления.

С понятием «будущее» были связаны темы практически всех пленарных сессий, шедших часто одномоментно в разных залах гостиницы «Рэдиссон». «Энергия будущего», «Устойчивое развитие городов», «Интеллектуальная собственность и бизнес в цифровой среде», «Европейский инвестиционный климат»... В параллельной сессии «Здоровье и благополучие» презентацию системы здравоохранения РК и Национального медицинского холдинга провел заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» Нурлан Алгашов.

А в дискуссии «Шелковый путь XXI века» генеральный директор Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTIK Ерхат Искалиев представил масштабный проект под названием «Новый Шелковый путь». Он должен стать мостом между Европой и Азией и возродить историческую роль Казахстана как главного связующего звена континента и превратить ее в крупнейший деловой и транзитный хаб. В результате мегапроекта к 2020 году объем транзитного грузопотока через республику сможет возрасти почти в два раза с дальнейшим доведением его как минимум до 50 млн. тонн в год.

Взаимная заинтересованность стран в сотрудничестве в транспортно-транзитной сфере в реализации проекта «Новый Шелковый путь» есть. Известен высокий уровень развития транспортной инфраструктуры Латвии, достигнутый благодаря повышенному вниманию к транзитному бизнесу и разработке специальной программы. И решения, направленные на укрепление межгосударственного сотрудничества, были обсуждены в Риге.

...Будущее, как горизонт, который перед тобой: видимый и вечно уходящий. Манит, волнует, настораживает, не дает забыть о себе никому. И это состояние давно и точно подметил Уинстон Черчилль: «Я очень заинтересован в будущем, потому что большую часть жизни проведу в нем».

Наталья РЫЖКОВА,

Рига