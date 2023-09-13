Шахматный караван отправился в путь

Спорт
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Дмитрий Норкин, Раушан Утеулина

Казахстанская федерация шахмат (КФШ) объявила о ребрендинге и новом всеказахстанском турнире.

Масштабный ребрендинг КФШ знаменует поворотный момент в истории организации. В рамках комплексной трансформации федерация представила обновленный фирменный стиль и стратегическую концепцию, а также новый логотип.

– Мы хотим переосмыслить бренд, наполнить его новыми смыслами, сделать более ярким и запоминающимся. И это, пожалуй, тот путь, который в XXI веке не имеет альтернатив, потому что без яркого образа невозможно говорить о каком-либо продвижении. Таковы реалии. Но проделанный ребрендинг не самоцель и не просто графическое изменение. Это отражение наших ценностей, эволюции и стремления к совершенству, – отметил в связи с этим президент КФШ Тимур Турлов.

Обновленный фирменный стиль представляет собой гармоничное сочетание традиций и современности, отражая культурную глубину страны и ее открытость будущему. В его основе лежит древний орнамент «мүйіз», символизирую­щий благополучие и изобилие, гармонично переплетающийся с изображением коня – особенной фигуры в шахматах и символа мудрости в казахской культуре. Слияние прошлого и настоящего подчеркивает стремление федерации показать Казахстан не только как хранителя богатого исторического наследия, но и как прогрессивного участника мирового сообщества, использующего передовые технологии для развития шахмат.

– Наша федерация заняла заметное место на мировой шахматной карте, что было отмечено и нашими коллегами из Международной шахматной федерации. Казахстан не единожды становился эпицентром значимых событий, проводя различные чемпионаты мира и Азии, а также матч за шахматную корону. КФШ набрала скорость по реализации целого ряда проектов, направленных на популяризацию шахмат. Например, в рамках проекта «Шахматы в школе» мы планируем вместе с Правительством и акиматами охватить до 20% детей в начальных классах в течение пяти лет. Это даст большой импульс развитию шахмат в стране и будет вкладом в формирование интеллектуальной нации, – рассказал Дармен Садвакасов, первый вице-президент КФШ, вице-президент Азиатской шахматной федерации.

Как отмечают в КФШ, сегодня пошагово реализуется широкий комплекс мер. Среди них – развитие филиальной сети, важным драйвером которого станет амбициозный республиканский проект «Шахматный караван». Образцом для его создания послужил Великий Шелковый путь, который наряду с товарами нес в мир культурное наследие разных народов. Организуя «Шахматный караван» в городах Казахстана, федерация при поддержке своего генерального партнера стремится укрепить шахматный спорт в регионах.

Исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова сообщила, что в рамках «Шахматного каравана» пройдут открытые мини-турниры по блицу в 20 городах республики с 12 сентября по 2 ноября, а его кульминацией станет Гранд-финал с крупным призом, он состоится 10 ноября в Туркестане.

Вчера представителей респуб­ликанского проекта торжественно встречали в Акмолинской области. Кокшетау стал первым городом на пути «Шахматного каравана», который затем направится в Петропавловск, Костанай, Караганду и постепенно объедет все уголки страны.

Поздравляя собравшихся на открытии мероприятия, секретарь областного маслихата, он же председатель областного филиала Федерации шахмат Бейбут Жусупов отметил, что особое значение развитию шахмат в стране придает Глава государства. В рес­публике более 200 тыс. человек занимаются этим видом спорта, четверть из них – дети. С сентября нынешнего года в общеобразовательных школах вводятся факультативные занятия по шахматам. В Акмолинской области более семи тысяч детей занимаются шахматами в 753 кружках.

Состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером и турнир по молниеносным шахматам (полуфинал турнира «Шахматный караван»). Добавим, что победитель регионального турнира отправится на Гранд-финал в Туркестане.

#турнир #Спорт #шахматы #КФШ #шахматный караван

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