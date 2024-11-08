Шахматы как осенний тренд

В третьем по численнос­ти населения городе республики прошло сразу несколько шахматных мероприятий, организованных KazChess⁄Казахстанской федерацией шахмат при поддержке компании Freedom Holding Corp. Так, убедительной победой грузинского гроссмейстера Левана Панцулая завершился международный шахматный турнир с нормой гроссмейстера – 1-й открытый Кубок Шымкента. Также был интересен и 6-й, заключительный, этап Детского Кубка Казах­стана-2024 – Мемориала В. В. Печерского. Два последних турнира решено было провести в Шымкенте не случайно, так как именно здесь в эти дни проходит и второй этап женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025 годов, собравший 10 топ-шахматисток мира, включая нашу Бибисару Асаубаеву.

Церемония закрытия розыгрыша двух кубков состоя­лась в выставочном центре «Көрме орталығы», в стенах которого прошли девять туров баталий. Для Шымкента проведение предфинального этапа детского Кубка и важного кругового турнира – шанс привлечь еще большее число людей к этой игре, помогающей воспитывать интеллектуальное поколение.

1-й открытый Кубок Шымкента – это один из 10 турниров, проводящихся по круговой системе с нормами гроссмейстера (GM) и международного мастера (IM), которые KazChess организовал в 2024 году. В каж­дом таком турнире участвуют по 10–12 игроков – это члены взрос­лых и юношеских сборных нашей страны, а также другие казахстанские и иностранные шахматисты.

38-летний гроссмейстер из Грузии Леван Панцулая обеспечил себе победу в турнире досрочно – за тур до финиша, который, кстати, он также выиграл, набрав в итоге 7½ очков. В его активе шесть побед и три ничьи. Сейчас у него 2 959 гроссмейстерских баллов, из которых 14 он набрал в Шымкенте, при этом заработав 1,2 млн тенге из общего призового фонда турнира в размере 3 млн тенге.

Второе место и денежный приз в 800 тыс. тенге выиграл израильтянин Евгений Алексеев, а на третьем месте расположился шымкентец Абильмансур Абдильхаир – двукратный чемпион мира 2022 и 2023 годов среди любителей в рейтинговой категории до 2 300, который получил сертификат на 500 тыс. тенге. Судьбу четвертого места решали Алексей Федоров из Беларуси и Элдияр Орозбаев из Кыргызстана. В итоге победа и приз в 300 тыс. тенге достались белорусу.

В программе розыгрыша 1-го открытого Кубка Шымкента, помимо турнира Masters, состоялся турнир по блицу для госслужащих и работников бюджетных организаций. В нем приняли участие более 90 шахматис­тов. Единоличную победу с результатом 8½ набранных очков из 9 возможных одержала Жанна Карабаева, в прошлом участница детских и юношес­ких чемпионатов мира, сереб­ряный призер чемпионата Казахстана 2008 года.

На церемонии награждения были подведены итоги и 6-го, предфинального, этапа Детского Кубка Казахстана-2024. Пять его этапов ранее прошли в Таразе, Кызылорде, Костанае, Атырау и Павлодаре.

– По поручению президента KazChess Тимура Турлова мы проводим турниры во всех регионах страны, привлекаем к шахматам все больше людей и даем возможность юным шахматистам проявить себя, – отметила исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова. – Детский Кубок, этапы которого прошли в разных областях, – хорошее тому доказательство. В финале, намеченном на конец ноября в Алматы, сразятся шахматис­ты, набравшие больше всего очков по итогам шести этапов.

В турнире Б участвовали 156 мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет, включая одну участницу из Кыргызстана. Но сильнейшим из них стал обладатель наивысшего рейтинга – чемпион Казахстана-2024 в возрастной категории до 8 лет (U8) Нурмухамед Елемес (1 735). Девять побед в девяти партиях – блестящий результат юного алматинца!

Занявший второе место астанинец Айсултан Бисалиев (1 699 рейтинговых баллов) отстал на полтора очка. И сразу шесть участников набрали по семь очков, но специальный «усеченный» коэффициент Бухгольца поднял на официальное третье место Диаса Аманбека (1 604) из Туркестана.

В турнире А, где за победу боролись 125 участников в возрасте до 14 лет, лидировавший перед последним туром Айбек Тлеккабыл (1 711) из Шымкента хоть и проиграл на финише, но сумел-таки удержаться на первом месте с результатом в 7½ набранных очков. Столько же очков набрали занявшие второе и третье места астанинец Алихан Хажатулы (1 959) и алматинец Альтаир Кажмуратов (1 964), оказавшиеся ниже лишь

из-за коэффициента Бухгольца. Общий призовой фонд турнира составил 3 млн тенге – от 250 до 75 тыс. тенге получили победители, а другим отличившимся игрокам вручили дополнительные призы в размере 50 тыс. тенге.

В командном зачете первое место досталось юным шахматистам из Астаны – Малике Джаппарбековой, Акерке Молдагали, Айсултану Бисалиеву и Елизавете Ледниковой, опередившим сборные Атырауской и Кызылординской областей.

Отметим, что детский турнир был посвящен памяти шахматного педагога из Шымкента Вячеслава Владимировича Печерского. В 1984 году он начал учить детей шахматам в дворовом клубе «Мир», а в 1998-м основал детский шахматный клуб «Пешечка», где воспитал более 500 учеников, среди которых гроссмейстер Ринат Джумабаев и чемпион мира-2016 среди любителей, мастер ФИДЕ Жубан Бигабылов и другие.