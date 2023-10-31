Шахтеры смогут получать специальную выплату

Пока соответствующий законопроект находится в Мажилисе, и в правительстве ожидают одобрения парламентариев.

Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра РК:

- Работа завершена. Сейчас находится законопроект в Мажилисе и мы планируем, что с 1 января 2024 года, надеюсь, нас депутаты тоже поддержат, если оно будет принято, то с 1 января 2024 года те, кто достигает 55 лет и у кого, значит, есть 7 лет стажа по обязательным профессиональным пенсионным взносам, будут получать соответствующую специальную профессиональную выплату.