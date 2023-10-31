Шахтеры смогут получать специальную выплату
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С 1 января 2024 года шахтёры смогут выходить на пенсию в 55 лет. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz
Пока соответствующий законопроект находится в Мажилисе, и в правительстве ожидают одобрения парламентариев.
Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра РК:
- Работа завершена. Сейчас находится законопроект в Мажилисе и мы планируем, что с 1 января 2024 года, надеюсь, нас депутаты тоже поддержат, если оно будет принято, то с 1 января 2024 года те, кто достигает 55 лет и у кого, значит, есть 7 лет стажа по обязательным профессиональным пенсионным взносам, будут получать соответствующую специальную профессиональную выплату.