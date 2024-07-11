«Шанхайский дух» – диалог, сотрудничество, неделимая безопасность

Статьи
2

Астанинский саммит ШОС оказался в фокусе внимания СМИ и аналитиков со всего мира

фото с сайта akorda.kz

Asia Times (Канада)

Рекордным назвал Астанинский саммит ШОС финансовый консультант, специалист по международному развитию, бывший заместитель помощника администратора по Южной и Центральной Азии в USAID Хавьер М. Пьедра в статье для канадского издания Asia Times.

«Это событие собрало в одном зале руководство стран, представляющих 80% территории Евразии, 40% населения планеты и почти 30% мирового ВВП. Плод более чем двух десятилетий евразийской дипломатии, ШОС насчитывает десять полноправных членов (Беларусь присоединилась 4 июля) и 14 «партнеров по диалогу» из Азии и стран Ближнего Востока, включая Сау­довскую Аравию.

...Реальная история Саммита ШОС для всех, кто внимательно следил за ним (я был там), заключается в том, что евразийские страны стремятся создать неделимую, ориентированную на Евразию систему коллективной безопасности, которая будет работать наряду с международной архитектурой безопасности, созданной после Второй мировой войны, несмотря на недостатки и противоречия последней.

...Как говорится в Астанинской декларации, «[государства-члены] считают неприемлемыми попытки отдельных стран или групп государств обеспечивать свою безопасность за счет безо­пасности других государств». Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал эту точку зрения:

«...Мы постоянно обращаем внимание на недостатки нынешнего международного порядка. Несмотря на все препятствия, работаем над созданием эффективной международной системы, в которой право создает силу, а не наоборот, и которая охватывает все человечество, способствует миру, безопасности, стабильнос­ти и процветанию, устраняет экономическое неравенство и ликвидирует глобальную несправедливость».

Государства-члены будут приветствовать вступление в ШОС любой евразийской страны при условии соблюдения обычных критериев присоединения. Китай специально заявил, что приветствует участие союзников США в том, что он называет новым механизмом безопасности.

...Председатель ШОС и хозяин саммита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что в основе саммита лежит тема безопасности: «Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и растущим конфликтным потенциалом. Архитектура международной безо­пасности находится под угрозой, что может привести к тяжелым последствиям для всего человечества. В такой критический период на нас лежит большая ответственность за укрепление мира, стабильности и безопаснос­ти путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях».

Хавьер М. Пьедра также подчеркивает, что итоговый документ саммита – Астанинская декларация – представляет собой продуманный набор заявлений и принципов, касающихся намерений и политики членов организации. Он обращает внимание, что цель ШОС − создание новой коллективной системы безопасности, ориентированной на Евразию, признающей суверенную автономию независимых государств в многополярном мире и принцип, согласно которому миру лучше всего служит внешняя политика, направленная на достижение общего блага.

 

Синьхуа (КНР)

Астанинский саммит ШОС открывает новую страницу в истории дальнейшего укрепления многопланового и широкомасштабного взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии – цитирует китайское издание «Синьхуа» эксперта из Института перспективных международных исследований Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана, профессора Азамата Сеитова.

«Интенсивное общение между Китаем и странами Центральной Азии посылает несколько ключевых и многоцелевых сигналов на международном уровне. Активное взаимодействие КНР и стран Центральной Азии в рамках инициативы «Пояс и путь», стремление укрепить многогранное сотрудничество, совместные усилия в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, взаимодействие в области обороны и безопасности – все это свидетельствует о дальнейшем формировании стабильных парт­нерских отношений, положительно отражаясь на поддержке стабильности и безопасности в регионе», – отметил Азамат Сеитов.

Как полагает эксперт, политический диалог на саммите способствует обсуждению и решению общих проблем, таких как терроризм, экстремизм, наркотрафик и потенциальные конфликты в регионе, разработке совместных экономических проектов и инициатив, а также рассмотрению вопросов культурного и гуманитарного сотрудничества. За более чем двадцать лет своего существования ШОС обрела значительное влияние на международной арене.

«Примечательно, что ШОС адаптирует свою деятельность к новым вызовам, таким как кибербезопасность и климатические изменения. Это делает организацию более гибкой и способной эффективно реагировать на современные угрозы», – полагает эксперт.

 

РИА Новости (Россия)

В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат «ШОС плюс» после саммита в Астане, заявил специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает РИА Новости.

«Заседание с участием приглашенных гостей проходило в формате «ШОС плюс». Это новый формат, который постепенно будет внедряться», – сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», посвященной итогам саммита ШОС 3–4 июля в Астане.

По словам Хакимова, формат «ШОС плюс» позволяет расширить категорию приглашаемых на мероприятие стран, в том числе за счет диалоговых партнеров. Ранее, добавил он, диалоговые партнеры не приг­лашались на заседание совета глав государств организации, приглашения направлялись только государствам-наблюдателям.

 

Euronews (Европа)

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сот­рудничества (ШОС), которая объединяет, не считая наблюдателей, теперь уже десять стран – не только Азии, но и Европы: на нынешнем саммите полноправным членом организации стала Беларусь.

Казахские СМИ уделили огромное внимание переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином – он совместил поездку на саммит с государственным визитом в Казахстан. Вместе с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым он принял участие в церемонии запуска одного из участков Транскаспийского транспорт­ного маршрута – сухопутного пути доставки китайских товаров в Европу.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

Популярное

Все
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «боинг»!
Сельское хозяйство планомерно реформируется
Суды вместо новоселья
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
В лагере без медиков заболели дети-сироты
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Отравились нитритами
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Заказчик судится с подрядчиком
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появил…
Мажилисмены ознакомились со строительством станции метро в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]