«Шанхайский дух» – диалог, сотрудничество, неделимая безопасность

Asia Times (Канада)

Рекордным назвал Астанинский саммит ШОС финансовый консультант, специалист по международному развитию, бывший заместитель помощника администратора по Южной и Центральной Азии в USAID Хавьер М. Пьедра в статье для канадского издания Asia Times.

«Это событие собрало в одном зале руководство стран, представляющих 80% территории Евразии, 40% населения планеты и почти 30% мирового ВВП. Плод более чем двух десятилетий евразийской дипломатии, ШОС насчитывает десять полноправных членов (Беларусь присоединилась 4 июля) и 14 «партнеров по диалогу» из Азии и стран Ближнего Востока, включая Сау­довскую Аравию.

...Реальная история Саммита ШОС для всех, кто внимательно следил за ним (я был там), заключается в том, что евразийские страны стремятся создать неделимую, ориентированную на Евразию систему коллективной безопасности, которая будет работать наряду с международной архитектурой безопасности, созданной после Второй мировой войны, несмотря на недостатки и противоречия последней.

...Как говорится в Астанинской декларации, «[государства-члены] считают неприемлемыми попытки отдельных стран или групп государств обеспечивать свою безопасность за счет безо­пасности других государств». Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал эту точку зрения:

«...Мы постоянно обращаем внимание на недостатки нынешнего международного порядка. Несмотря на все препятствия, работаем над созданием эффективной международной системы, в которой право создает силу, а не наоборот, и которая охватывает все человечество, способствует миру, безопасности, стабильнос­ти и процветанию, устраняет экономическое неравенство и ликвидирует глобальную несправедливость».

Государства-члены будут приветствовать вступление в ШОС любой евразийской страны при условии соблюдения обычных критериев присоединения. Китай специально заявил, что приветствует участие союзников США в том, что он называет новым механизмом безопасности.

...Председатель ШОС и хозяин саммита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что в основе саммита лежит тема безопасности: «Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и растущим конфликтным потенциалом. Архитектура международной безо­пасности находится под угрозой, что может привести к тяжелым последствиям для всего человечества. В такой критический период на нас лежит большая ответственность за укрепление мира, стабильности и безопаснос­ти путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях».

Хавьер М. Пьедра также подчеркивает, что итоговый документ саммита – Астанинская декларация – представляет собой продуманный набор заявлений и принципов, касающихся намерений и политики членов организации. Он обращает внимание, что цель ШОС − создание новой коллективной системы безопасности, ориентированной на Евразию, признающей суверенную автономию независимых государств в многополярном мире и принцип, согласно которому миру лучше всего служит внешняя политика, направленная на достижение общего блага.

Синьхуа (КНР)

Астанинский саммит ШОС открывает новую страницу в истории дальнейшего укрепления многопланового и широкомасштабного взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии – цитирует китайское издание «Синьхуа» эксперта из Института перспективных международных исследований Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана, профессора Азамата Сеитова.

«Интенсивное общение между Китаем и странами Центральной Азии посылает несколько ключевых и многоцелевых сигналов на международном уровне. Активное взаимодействие КНР и стран Центральной Азии в рамках инициативы «Пояс и путь», стремление укрепить многогранное сотрудничество, совместные усилия в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, взаимодействие в области обороны и безопасности – все это свидетельствует о дальнейшем формировании стабильных парт­нерских отношений, положительно отражаясь на поддержке стабильности и безопасности в регионе», – отметил Азамат Сеитов.

Как полагает эксперт, политический диалог на саммите способствует обсуждению и решению общих проблем, таких как терроризм, экстремизм, наркотрафик и потенциальные конфликты в регионе, разработке совместных экономических проектов и инициатив, а также рассмотрению вопросов культурного и гуманитарного сотрудничества. За более чем двадцать лет своего существования ШОС обрела значительное влияние на международной арене.

«Примечательно, что ШОС адаптирует свою деятельность к новым вызовам, таким как кибербезопасность и климатические изменения. Это делает организацию более гибкой и способной эффективно реагировать на современные угрозы», – полагает эксперт.

РИА Новости (Россия)

В Шанхайской организации сотрудничества намерены и далее внедрять формат «ШОС плюс» после саммита в Астане, заявил специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает РИА Новости.

«Заседание с участием приглашенных гостей проходило в формате «ШОС плюс». Это новый формат, который постепенно будет внедряться», – сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», посвященной итогам саммита ШОС 3–4 июля в Астане.

По словам Хакимова, формат «ШОС плюс» позволяет расширить категорию приглашаемых на мероприятие стран, в том числе за счет диалоговых партнеров. Ранее, добавил он, диалоговые партнеры не приг­лашались на заседание совета глав государств организации, приглашения направлялись только государствам-наблюдателям.

Euronews (Европа)

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сот­рудничества (ШОС), которая объединяет, не считая наблюдателей, теперь уже десять стран – не только Азии, но и Европы: на нынешнем саммите полноправным членом организации стала Беларусь.

Казахские СМИ уделили огромное внимание переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином – он совместил поездку на саммит с государственным визитом в Казахстан. Вместе с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым он принял участие в церемонии запуска одного из участков Транскаспийского транспорт­ного маршрута – сухопутного пути доставки китайских товаров в Европу.