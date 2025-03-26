Шаттл маршруты в ночь Қадыр түні запустят в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Дополнительный транспорт начнет работать с 22:00, последнее время отправления автобуса в 04:00 утра

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В ночь Қадір түні, с 26 на 27 марта, в Астане будут курсировать специальные автобусы, которые бесплатно развезут жителей от до мечетей столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Дополнительный транспорт начнет работать с 22:00, последнее время отправления автобуса в 04:00 утра. Автобусы будут курсировать только на обратный вывоз в указанные районы города, обеспечивая удобное передвижение горожан.

Маршруты движения специального транспорта:
Мечеть «Республикалық Бас мешіт» – маршруты от микрорайона Целинный, Гребного канала и проспекта Республики.

Мечеть «Әзірет Сұлтан» – автобусы отправятся от супермаркета «Спутник», железнодорожного вокзала и жилого массива «Коктал-1,2».

Мечеть «Абу Насыр аль-Фараби» – транспорт будет курсировать от ж/м «Коктал-1,2», ж/д вокзала и Медицинского колледжа.

Мечеть «Сәдуақас қажы Ғылмани» – маршруты проложены от ж/м «Коктал-1,2» и жилого массива «Киричный».

Мечеть «Рақымқызы Райса ана» – автобусы будут отправляться от ТЦ «Рахмет».

В городской администрации добавили, что запуск дополнительных маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы.

#Астана #акимат #маршруты #Қадыр түні #атвобусы

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