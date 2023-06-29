Шаттл запустили от аэропорта Астаны до ж/д вокзала "Нұрлы жол"

Регулярный шаттл начал ходить от аэропорта города Астаны до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram воздушной гавани столицы.

Фото: Kazpravda.kz

Как проинформировали в аэровокзале, с 29 июня по проекту «Регулярный шаттл» введен маршрут «город Косшы – Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – Железнодорожный вокзальный комплекс «Нұрлы жол».

Пассажиров будут перевозить комфортабельные микроавтобусы.

Регулярный шаттл отправляется ежедневно:

- в 8:30 от вокзала до аэропорта и города Косшы;

- в 9:10 из аэропорта в Косшы;

- в 16:30 от Косшы до аэропорта и вокзала;

- в 17:10 от аэропорта до вокзала.

Проезд стоит 950 тенге.