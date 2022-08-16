Схему хищения дизтоплива с участием работников филиала КТЖ раскрыли в Карагандинской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области раскрыли схему хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "КТЖ", сообщает Kazpravda.kz.

"Гражданин Елубайулы в период 2021-2022 гг. приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах, с целью дальнейшей реализации в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка. В ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения общей стоимостью более 3,5 миллиона тенге", - проинформировали в АФМ.

Елубайұлы приговорен к 1,5 годам ограничения свободы. Причастные к хищению 9 работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления.

Пресечение теневого оборота нефтепродуктов находится на особом контроле АФМ, добавили в агентстве.