Шесть бутылок пива выпил перед дорогой водитель в области Жетысу

В области Жетысу водитель-рецидивист вновь сел за руль в состоянии опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками полиции области Жетысу привлечен к уголовной ответственности 29-летний житель Панфиловского района, который, несмотря на неоднократные наказания, вновь нарушил закон, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на трассе Западный Китай – Западная Европа. Управляя КамАЗом, мужчина допустил столкновение с грузовиком Volvo FH, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП обе машины были повреждены.

Водитель задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе допроса подозреваемый признался, что вечером 15 октября, находясь у себя дома в селе Ынтымак, он употребил шесть бутылок пива, после чего, несмотря на лишение водительских прав, сел за руль грузовика и направился в сторону границы с КНР.

В полиции отметили, что не первый случай грубого нарушения водителя. В 2021 году он был лишен водительских прав на семь лет за управление в состоянии алкогольного опьянения. В 2022 году вновь был задержан пьяным за рулем и по решению суда получил наказание в виде ограничения свободы сроком на два с половиной года и ста часов принудительных работ.

Несмотря на это, водитель снова нарушил закон и поставил под угрозу жизнь других людей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, в состоянии алкогольного опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы. 

