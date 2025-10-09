Шесть человек погибли при пожаре в Павлодарской области

Происшествия,Пожары
119
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Трагедия случилась на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного вблизи поселка Солнечный сельской зоны Экибастуза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщение о пожаре на пульт «101» поступило ранним утром. По прибытию первых подразделений было установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом, где произошло частичное обрушение кровли. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 кв метров. Из огня пожарные вынесли 8 газовых баллонов по 27 литров.

– На момент пожара в доме находилось 7 человек. Один из них мужчина 1972 года рождения самостоятельно выбрался из огня. Бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших. Личности устанавливаются, следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств, – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Медики дополнили, что выживший мужчина доставлен в Экибастузскую городскую больницу с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

В тушении пожара были задействованы силы и средства Департамента по ЧС Павлодарской области, противопожарных формирований негосударственной противопожарной службы ГРЭС-2, а также пожарного поста поселка – всего порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

#гибель #жертвы #пожар

