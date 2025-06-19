Шесть килограмм золота изъяли у преступников в Казахстане

Закон и Порядок
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Министерство внутренних дел проводит комплексную работу по пресечению криминальных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов, которые являются одним из стратегических активов экономики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Ранее МВД информировало о пресечении незаконной деятельности нескольких компаний, занимавшихся добычей руды в четырех регионах страны.

- В июне УБОП департамента полиции совместно с прокуратурой Жамбылской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении "Ақбақай", куда входили местные жители, работники комбината и службы безопасности. Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья, - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ущерб предприятию составил свыше 400 млн тенге. Задержание организатора и его сообщников проводилось одновременно на территории четырех регионов страны.

- Всего задержано более 50 лиц. Изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат. Работа по установлению каналов контрабанды золота, других криминальных схем теневого оборота, а также конечных бенефициаров продолжается, - говорит Куандык Алпыс.

#полиция #золото #руда

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