Шесть медалей завоевал Казахстан на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Сборная РК заняла второе место в общекомандном зачёте

Фото: пресс-служба НОК РК

В Медельине (Колумбия) завершился этап Кубка мира по артистическому плаванию. Сборная Казахстана на этих соревнованиях завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В мужской произвольной программе Эдуард Ким стал победителем.

Также в произвольной программе среди женских команд сборная Казахстана поднялась на высшую ступень пьедестала.

В технической программе у мужчин казахстанец Виктор Друзин занял третье место.

Кроме того, национальная команда стала серебряным призёром в групповой акробатической программе.

Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов завоевали бронзовую медаль в технической программе среди дуэтов, а Наргиза Болатова и Виктор Друзин заняли третье в произвольной.

 

