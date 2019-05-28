Шесть подростков сразу сбил водитель в Шымкенте

В Шымкенте водитель автомашины Opel Kadett сбил шестерых несовершеннолетних детей. Один пострадавший в реанимации, сообщает Kazpravda.kz
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Как рассказали в управлении полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок города водитель автомашины Opel Kadett сбил несовершеннолетних детей.
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники группы патрульной полиции установили, что водитель автомашины сбил 6 подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия один подросток был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Остальные пятеро получили легкие ранения и возвращены домой. Назначено несколько экспертиз", - проинформировали в пресс-службе ДП Шымкента.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.