С ребенком в присутствии законных представителей провели разъяснительную беседу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях появилось видео, на котором шестилетний мальчик, держа кухонный нож в руках, угрожает девочке-подростку на площадке, сообщает Kazpravda.kz

В кадре мальчик выражает недовольство тем, что девочка, по его мнению, играла нечестно в футбол. Другие дети пытаются его успокоить и уговаривают отложить оружие.

Причины инцидента выясняют в полиции.

«По данному факту с несовершеннолетним шестилетним ребенком, в присутствии его законных представителей, проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных фактов, соблюдения мер предосторожности и общего порядка», – детализировали в правоохранительных органах.

Вместе с этим, за неисполнение обязанностей по воспитанию, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, законный представитель привлечен к административной ответственности, добавили в ДП Астаны.