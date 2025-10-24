Школа мужества

Армия
193
Лилия Мухитова

В Национальной гвардии впервые два брата из одной семьи стали обладателями краповых беретов. Испытания прошли на базе воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК, расположенной в городе Алатау Алматинской области. В них приняли участие около ста военнослужащих подразделения специального назначения «Бүркіт».

фото с сайта Национальной гвардии МВД РК

Старший из братьев участ­вовал в испытании уже в третий раз. После двух неудачных попыток он собрал всю волю в кулак, чтобы дос­тичь цели. Его младший брат пробовал свои силы впервые.

Хотя борьба за краповый берет стала ежегодной традицией, для каждого кандидата это важнейшее испытание в жизни. В этом году оно тоже оказалось непростым: бойцы преодолели в марш-броске 65 км с множест­вом препятствий. Каждый участник проверял не только физическую силу, но и ум, выдерж­ку и волю к победе. На первом этапе более 30 претендентов не справились с нормативами и были сняты с испытаний.

– Для нас краповый берет – это не просто головной убор. Это честь и гордость. Чтобы заслужить право его носить, нужно работать над собой день и ночь, отдавая все силы. Особенно тяжелым оказался второй этап. Но я терпел сколько мог. Мы с братом были в разных группах, и я старался быть для него примером, – рассказал старший из братьев.

Основные этапы включают задания: «Преодоление водных и болотистых участков», «Рытье окопа», «Ползание по-пластунски», «Перенос раненого товарища» и «Прохождение через задымленную зону». Ведь, чтобы стать обладателем крапового берета, только силы и ловкости недостаточно – здесь каждое движение, каждая секунда, каждое решение оцениваются как момент между жизнью и смертью.

В решающий день испытаний бойцы, преодолевшие длинный путь, выполняли нормативы по транспортировке боеприпасов и прохождению полосы препятствий в паре. Они стреляли из оружия, а в завершение участ­вовали в рукопашной схватке друг с другом.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в этом году испытание проводится уже в 25-й раз. По его итогам 13 военнослужащих получили краповые береты из рук заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

– Сегодня мы с братом стали обладателями краповых беретов. Для нашей семьи это особое событие. Для меня этот берет – символ братства и единства, – отметил боец спецпод­разделения, впервые прошедший испытание.

#Нацгвардия #Бүркіт

Популярное

Все
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Прониклись духом Эллады
Школа мужества
Путь к знаниям открыт
«Века прошедшего стиль...»
Золотая медаль – мастерам Астаны
«О родная земля, я тобою был создан...»
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
От Золотого человека до наших дней
Деятельная любовь
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
«Коркыт и мелодии Великой степи»
В клубе «Сөйле» занимаются и после 60
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Чемпионки приняли присягу
Внедрен институт старших солдат
«Сардар» воспитывает лидерские качества
В Актау прошла ярмарка вакансий для желающих поступить на в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]