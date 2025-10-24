В Национальной гвардии впервые два брата из одной семьи стали обладателями краповых беретов. Испытания прошли на базе воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК, расположенной в городе Алатау Алматинской области. В них приняли участие около ста военнослужащих подразделения специального назначения «Бүркіт».

фото с сайта Национальной гвардии МВД РК

Старший из братьев участ­вовал в испытании уже в третий раз. После двух неудачных попыток он собрал всю волю в кулак, чтобы дос­тичь цели. Его младший брат пробовал свои силы впервые.

Хотя борьба за краповый берет стала ежегодной традицией, для каждого кандидата это важнейшее испытание в жизни. В этом году оно тоже оказалось непростым: бойцы преодолели в марш-броске 65 км с множест­вом препятствий. Каждый участник проверял не только физическую силу, но и ум, выдерж­ку и волю к победе. На первом этапе более 30 претендентов не справились с нормативами и были сняты с испытаний.

– Для нас краповый берет – это не просто головной убор. Это честь и гордость. Чтобы заслужить право его носить, нужно работать над собой день и ночь, отдавая все силы. Особенно тяжелым оказался второй этап. Но я терпел сколько мог. Мы с братом были в разных группах, и я старался быть для него примером, – рассказал старший из братьев.

Основные этапы включают задания: «Преодоление водных и болотистых участков», «Рытье окопа», «Ползание по-пластунски», «Перенос раненого товарища» и «Прохождение через задымленную зону». Ведь, чтобы стать обладателем крапового берета, только силы и ловкости недостаточно – здесь каждое движение, каждая секунда, каждое решение оцениваются как момент между жизнью и смертью.

В решающий день испытаний бойцы, преодолевшие длинный путь, выполняли нормативы по транспортировке боеприпасов и прохождению полосы препятствий в паре. Они стреляли из оружия, а в завершение участ­вовали в рукопашной схватке друг с другом.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в этом году испытание проводится уже в 25-й раз. По его итогам 13 военнослужащих получили краповые береты из рук заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

– Сегодня мы с братом стали обладателями краповых беретов. Для нашей семьи это особое событие. Для меня этот берет – символ братства и единства, – отметил боец спецпод­разделения, впервые прошедший испытание.