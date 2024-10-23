Школа на селе не хуже столичной

Здание рассчитано на 1 200 мест, занимает площадь в 12,7 тыс. кв. м. Плюс три гектара – школьная территория. Имеется два отдельных входа – для детей младших и старших классов. В предметных кабинетах, мастерских уже устанавливают необходимое оборудование, все оно современное. Есть даже визуальная стендовая лаборатория, таких в Панфиловском районе, где расположен Жаркент, еще не было.

Строительство новой школы началось в августе прошлого года, и все время идет ­хорошими темпами.

«Работы завершены на 85%, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Подведены к зданию и смонтированы все коммунальные сети, сейчас идут отделка фасада, благоустройство территории. Полное завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь».

Решается кадровый вопрос. Как отметил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, ­объект обеспечен необходимым со­временным оборудованием, поэтому и учителя, которые придут в данную школу, должны ему соответствовать: уметь работать по новым технологиям, использовать оборудование нового типа в ходе занятий, обеспечивая высокое качество знаний.

Для образовательного учреж­дения требуются 92 учителя. В свя­зи с тем, что часть учащихся из двух старых школ Жаркента будет переведена в новую школу, 25 учителей тоже придут в новую школу. Остальных примут на конкурсной основе. Кстати, уже сейчас в школе на 1 200 мест зарегистрирован 1 131 учащийся.