Школам и улицам присвоят имена известных казахстанцев

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На заседании Республиканской ономастической комиссии с участием депутатов Парламента, представителей Министерства культуры и спорта, ученых и писателей было принято решение о переименовании 18 учебных заведений и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск, Арыс и Талдыкорган, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на МКС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, Южно-Казахстанскому педагогическому университету решено присвоить имя выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова.

Общеобразовательной школе №28 в Актау будет присвоено имя великого просветителя, ученого, поэта и публициста - Ахмета Байтурсынулы.

В честь «Учителя нации» будет переименована и Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения Костанайского района, а также средняя школа №1 города Ушарал области Жетысу.

«Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в городе Кокшетау «Парк борцам за революцию» будет переименован в «Алаш арыстары», а улица Дмитриева получит имя легендарного кюйши Даулеткерея», – говорится в сообщении.

В городе Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей: Амре Кашаубаева, Жаханши Досмухамедова, Жумекена Нажимеденова, Нургисы Тлендиева, Розы Баглановой, Шокыра Болтекулы, Сагадата Нурмаганбетова, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Батырхана Шукенова.

В городе Степногорск улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь легендарного борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

Также в городе Талдыкорган ряд улиц будет носить имена основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, выдающегося поэта Туманбая Молдагалиева и героя Сагадата Нурмаганбетова.

В городе Арыс Туркестанской области появятся улицы, названные в честь Розы Баглановой, Народного писателя Казахстана Шерхана Муртаза и разных географических локаций: Шарын, Сарыарка, Улытау, Жидебай, Сарайшык и т. д.

Часть названий была направлена на пересмотр, к примеру, «Гүлдер», «Асу», «Тіршілік» и «Айналайын».

Участники заседания сошлись во мнении, что названия улиц должны отражать исторические и географические особенности местности, иметь четкий смысл, заключили в министерстве.

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