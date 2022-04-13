В полиции рассказали, что к ним обратились родители 17-летнего студента колледжа. По их словам, малознакомый парень, угрожая их сыну, оформил на него кредит.

Полицейские задержали ученика 11 класса одной из местных школ. Подозреваемый дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 УК РК (Грабеж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.