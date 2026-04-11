Школьники получили авторское свидетельство на свой проект

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

За разработку «Система обнаружения лес­ных пожаров» школьники из Кокшетау, воспитанники Дворца детства и юношест­ва Bolashaq Saraiy Арнур Ильясов, Ескендир Ерикулы и Мухамед Асылбек получили авторское свидетельство, зарегистрированное на официальном сайте РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности».

фото пресс-службы управления образования

История их проекта началась в 2025 году. Тогда ребята представили свою идею на Агрохакатоне, где сразу же привлекли внимание актуальностью разработки. После конкурса парни решили ее усовершенствовать, углубившись в эту тему. В итоге вскоре был презентован уже полноценный проект, главная цель которого – раннее обнаружение лесных пожаров.

Всем известно, что именно первые минуты и часы после возгорания часто определяют масштаб последствий. Своевременный сигнал может помочь предотвратить распространение огня, сохранить экосистему и снизить угрозу для людей. Представленная технология основана на сети датчиков (дымовых, температурных и ионных), устанавливаемых в лесу. Они отслеживают в том числе изменения параметров окружающей среды, напрямую связанных с риском возникновения пожаров. Полученные данные передаются в режиме реального времени в центр мониторинга с использованием современных беспроводных технологий связи.

Важная часть инновации – мобильное приложение, которое обеспечивает дистанционный контроль и управление, позволяя оперативно реагировать на потенциальные угрозы. Чтобы система работала даже в труднодоступных местах, датчики питаются от солнечных панелей и аккумуляторов.

Вручение авторского свидетельства вдохновило молодых разработчиков. Этот до­кумент закрепляет их права на изобретение и открывает новые возможности – от внедрения технологии до ее коммерциализации. Это мощный стимул двигаться дальше в выбранном направлении.

Кстати, проект был представлен на выставке «Таза Қазақстан» и продемонстрирован Главе государства.

В настоящее время команда юных ученых продолжает работать над развитием инновационных проектов. К примеру, 9 апреля кокшетауские школьники вновь стали финалистами республиканского хакатона. Ребята уже второй раз представят Акмолинскую область в финале, который пройдет в Астане. На сей раз они демонстрируют разработку TerraPINN, направленную на решение проб­лемы эрозии почв.

#школьники #Кокшетау #Bolashaq Saraiy

