Порядка 1,5 млн тонн отходов собрано в стране с начала запуска Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан». Это, если говорить о конкретном периоде, с апреля 2024-го по июнь 2025 года. Только в населенных пунктах за это время высажено свыше 2 млн 400 тыс. деревьев.

Однако нужно понимать: «Таза Қазақстан» не ограничивается лишь сбором мусора или посадкой деревьев. Это гораздо более глубокий и масштабный проект, инициированный Главой государства. Цель идеи – формирование в обществе экологического образования и культуры.

– Со 2 апреля по 6 мая этого года представители Министерства экологии и природных ресурсов совместно с коллегами из столичного акимата провели конкурс сочинений среди учащихся старших классов на тему «Какой вклад я внесу в улучшение экологии Казахстана?». Работы участников продемонстрировали высокий уровень экологической осведомленности и искреннюю заинтересованность молодежи в защите окружающей среды. Школьники поднимали актуальные темы загрязнения и изменения климата, предлагали конкретные инициативы – от субботников до раздельного сбора отходов. Конкурс подтвердил, что экология имеет значение для нового поколения, которое не только хорошо информировано, но и готово к активным действиям.

В этом году свыше 12 тысяч учащихся из 236 школ по всей стране высадили более 36 тысяч семян, – сказал Мансур Ошурбаев.

Для сбора мусора в городах устанавливаются экобоксы и фандоматы, которые выплачивают бонусы за сданное вторсырье. Например, одна из компаний разместила более 100 фандоматов для сбора пластика и алюминия в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске. Кроме того, как уже было сказано, к новому учебному году в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более одной тысячи экобоксов.

Спикер остановился и на теме полигонов. По состоянию на конец 2024 года в Казахстане насчитывалось 2 973 полигона, но лишь 20% из них имели разрешительные документы. Для улучшения ситуации Правительство реализует план строительства 100 новых полигонов, расширения 8 действующих и рекультивации 5 объектов; введено в эксплуатацию 7 полигонов, еще 41 проект находится на разных этапах подготовки.

– Например, в Костанайской области реализуется проект по сортировке ТБО и переработке строительных отходов. Уже приобретены мусоросортировочный комплекс и мобильный шредер, производится монтаж. Проект предусматривает сортировку 50 тысяч тонн ТБО и 70 тысяч тонн строительных отходов ежегодно. В Шымкенте ведется модернизация производства по переработке отходов автомобильных шин, – добавил спикер, отметив, что сортировочные комплексы, не считая мелких цехов, имеются в Астане, Алматы, Жанаозене.