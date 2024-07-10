Школы оснастят отечественной мебелью

Решению одной из острых и «долгоиграющих» проблем Алматинской области – нехватки ученических мест – призвана послужить реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в регионе построят 26 школьных зданий.

Как полагают эксперты, это значительно снизит остроту вопроса. Так, по данным местных властей, в густонаселенных Енбекшиказахском, Карасайском, Жамбылском, Илийском и Талгарском районах, прилегающих к Алматы, насчитывается 39 трехсменных школ. Свыше 26 тыс. школьников вынуждены обучаться в стесненных условиях, что не лучшим образом сказывается на качестве учебного процесса. Так что скорейшее осуществление национального проекта, его дальнейшее развитие придется в регионе как нельзя кстати. Тем более что заинтересованность в строящихся школах выразили представители смежного бизнеса. К примеру, недавно представители расположенного в Каскелене мебельного предприятия ТОО «Алатау Прогресс КЗ» выразили готовность оборудовать новые школы мебелью собственного изготовления.

Компания основана всего пять лет назад, но уже нарастила производственные мощности и способна выполнять заказы любой сложности, в том числе по комплектации мебелью крупных школ вместимос­тью от 1 000 до 3 000 мест.

Производственные площади ТОО составляют 20 тыс. кв. м. Здесь налажен выпуск школьных парт, стульев, шкафов, учительских столов, комодов, тумб, стеллажей. В ассортименте свыше ста наименований школьной и детской (дошкольной) мебели, изготавливаемой для предметных кабинетов, лингафонных классов, библиотек, столовых, а также детских садов.

фото областного филиала партии Amanat

На днях в ходе рабочей поездки в Алматинскую область с деятельностью предприятия ознакомился депутат Мажилиса Парламента Максим Рожин. Как рассказал директор ТОО Берик Жиембаев, здесь установлено современное оборудование из Германии, позволяющее обеспечить высокое качество выпускае­мой продукции. Создано сто рабочих мест, по итогам минувшего года объем выпуска товарной продукции в денежном выражении составил 2 млрд тенге.

По словам предпринимателя, школьная мебель получила высокую оценку заказчиков и пользуется хорошим спросом. Объем инвестиций достиг 4 млрд тенге, есть возможность выпуска мебели офисной, корпусной, а также для оснащения медучреждений.

Осмотрев производственные цеха, мажилисмен отметил, что школьная мебель должна соответствовать требованиям безопасности. Необходимо работать над увеличением доли отечест­венного производства и расширением рынка сбыта готовой продукции, пос­кольку импорт все еще доминирует в промышленном секторе, который является основой отечест­венной экономики. И в этом парламентарии готовы оказать поддержку бизнес-сообщест­ву республики.

К слову, перед посещением мебельного предприятия депутат побывал на стройплощадке одного из учебных заведений в Каскелене, возводимого по проекту «Комфортная школа». Объект рассчитан на 1 500 ученических мест. Как заверили представители подрядной организации, строительство завершится до конца года. По современным стандартам будут оборудованы учебные классы, мастерские, спортивный и актовый залы, столовая, лаборатории и медицинский кабинет.

Подчеркнув важность соблю­дения качества строительно-монтажных работ и своевременной сдачи школы в эксплуатацию, депутат отметил, что внутреннее оснащение учреждений образования, в том числе мебель, должно быть полностью выполнено из материалов отечественного происхождения.