Школы оснастят отечественной мебелью Общество 10 июля 2024 г. 2:00 4 Асет Калымов ТОО «Алатау Прогресс КЗ» из Каскелена готово изготовить парты для строящихся школ региона фото из архива ТОО «Алатау Прогресс КЗ» Решению одной из острых и «долгоиграющих» проблем Алматинской области – нехватки ученических мест – призвана послужить реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в регионе построят 26 школьных зданий. Как полагают эксперты, это значительно снизит остроту вопроса. Так, по данным местных властей, в густонаселенных Енбекшиказахском, Карасайском, Жамбылском, Илийском и Талгарском районах, прилегающих к Алматы, насчитывается 39 трехсменных школ. Свыше 26 тыс. школьников вынуждены обучаться в стесненных условиях, что не лучшим образом сказывается на качестве учебного процесса. Так что скорейшее осуществление национального проекта, его дальнейшее развитие придется в регионе как нельзя кстати. Тем более что заинтересованность в строящихся школах выразили представители смежного бизнеса. К примеру, недавно представители расположенного в Каскелене мебельного предприятия ТОО «Алатау Прогресс КЗ» выразили готовность оборудовать новые школы мебелью собственного изготовления. Компания основана всего пять лет назад, но уже нарастила производственные мощности и способна выполнять заказы любой сложности, в том числе по комплектации мебелью крупных школ вместимостью от 1 000 до 3 000 мест. Производственные площади ТОО составляют 20 тыс. кв. м. Здесь налажен выпуск школьных парт, стульев, шкафов, учительских столов, комодов, тумб, стеллажей. В ассортименте свыше ста наименований школьной и детской (дошкольной) мебели, изготавливаемой для предметных кабинетов, лингафонных классов, библиотек, столовых, а также детских садов. фото областного филиала партии Amanat На днях в ходе рабочей поездки в Алматинскую область с деятельностью предприятия ознакомился депутат Мажилиса Парламента Максим Рожин. Как рассказал директор ТОО Берик Жиембаев, здесь установлено современное оборудование из Германии, позволяющее обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. Создано сто рабочих мест, по итогам минувшего года объем выпуска товарной продукции в денежном выражении составил 2 млрд тенге. По словам предпринимателя, школьная мебель получила высокую оценку заказчиков и пользуется хорошим спросом. Объем инвестиций достиг 4 млрд тенге, есть возможность выпуска мебели офисной, корпусной, а также для оснащения медучреждений. Осмотрев производственные цеха, мажилисмен отметил, что школьная мебель должна соответствовать требованиям безопасности. Необходимо работать над увеличением доли отечественного производства и расширением рынка сбыта готовой продукции, поскольку импорт все еще доминирует в промышленном секторе, который является основой отечественной экономики. И в этом парламентарии готовы оказать поддержку бизнес-сообществу республики. К слову, перед посещением мебельного предприятия депутат побывал на стройплощадке одного из учебных заведений в Каскелене, возводимого по проекту «Комфортная школа». Объект рассчитан на 1 500 ученических мест. Как заверили представители подрядной организации, строительство завершится до конца года. По современным стандартам будут оборудованы учебные классы, мастерские, спортивный и актовый залы, столовая, лаборатории и медицинский кабинет. Подчеркнув важность соблюдения качества строительно-монтажных работ и своевременной сдачи школы в эксплуатацию, депутат отметил, что внутреннее оснащение учреждений образования, в том числе мебель, должно быть полностью выполнено из материалов отечественного происхождения. #производство #школа #мебель #Каскелен