Шокирующий рождественский ролик покорил пользователей Сети

Предрождественский рекламный ролик одного из немецких дискаунтеров иллюстрирует раскол в обществе на фоне кризисов. Почему видео стало виральным, рассказывает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

Фото: dw.com

Многоквартирный дом где-то в Германии. В подземном гараже, в лифте и даже за закрытыми дверями люди спорят, кричат или ругаются. Тем временем в стенах, дверях, полах и потолках появляются трещины. Возникает чувство тревоги. И в этот момент маленький мальчик предлагает... поговорить.

Пандемия COVID-19, ситуация в Украине, энергетический кризис – многие испытывают большую психологическую нагрузку. В такой стрессовой ситуации некоторые не могут даже спокойно разговаривать друг с другом.

"Давайте поговорим", – таков примирительный призыв рекламного видео немецкого дискаунтера Penny и режиссера Себа Эдвардса "The Crack" ("Трещина").

Более 18 миллионов пользователей YouTube посмотрели видео "Трещина". Это послание вызвало бурную реакцию.

"Жуткий фильм, который заставляет задуматься", – написал один из пользователей.

"Вы поражаете людей в самое сердце", – заметил другой зритель.

"В нем больше вдохновения, чем в любой рождественской службе в церкви", – делится своими эмоциями третий.

Вот уже несколько лет рождественские социальные ролики, такие как "Трещина", вызывают большой интерес у телезрителей. Рождественские рекламные кампании в Германии переживают бум.

"Крупные фирмы и особенно продовольственные концерны весьма заинтересованы в создании социальных видеороликов", – считает Михаэль Бернеккер (Michael Bernecker), сотрудник Немецкого института маркетинга в Кельне. Эксперты говорят о "корпоративной социальной ответственности" крупных концернов.