ШОС может стать флагманом развития искусственного интеллекта - Глава государства

Президент
96

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества в сферах высоких технологий и цифровизации

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По его словам, данная задача приобрела неотложный характер. К 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь пяти триллионов долларов с увеличением доли в мировой технологической индустрии до 30%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Прогресс в этой сфере очевиден, он опережает развитие других стратегических отраслей. Убежден, что ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта. Поэтому поддерживаем китайское предложение о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, готовы внести свой посильный вклад в это исключительно важное дело. Выступаем за развитие эффективного сотрудничества по всему спектру цифровой повестки, включая внедрение «умных решений» в реальный сектор экономики, здравоохранение, транспортно-логистическую сферу, систему управления городами, – отметил Президент.

Глава нашего государства в качестве практического шага в этом направлении предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту с возможностью его регулярного проведения в государствах – участниках ШОС.

– Первую такую встречу готовы провести в Астане на полях авторитетного форума Digital Bridge. Кроме того, в 2027 году Казахстан намерен организовать Конференцию высокого уровня на тему «Искусственный интеллект на службе экономик ШОС». А уже в следующем году готовы принять представителей средств массовой информации стран ШОС для обсуждения проблем в области информационной политики в новой технологической эпохе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Китай #ШОС #ИИ

