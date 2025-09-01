Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По его словам, данная задача приобрела неотложный характер. К 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь пяти триллионов долларов с увеличением доли в мировой технологической индустрии до 30%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Прогресс в этой сфере очевиден, он опережает развитие других стратегических отраслей. Убежден, что ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта. Поэтому поддерживаем китайское предложение о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, готовы внести свой посильный вклад в это исключительно важное дело. Выступаем за развитие эффективного сотрудничества по всему спектру цифровой повестки, включая внедрение «умных решений» в реальный сектор экономики, здравоохранение, транспортно-логистическую сферу, систему управления городами, – отметил Президент.

Глава нашего государства в качестве практического шага в этом направлении предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту с возможностью его регулярного проведения в государствах – участниках ШОС.