Шоу должно продолжаться!

Мероприятие организовано при поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Цифровой платформы поддержки стран ШОС, Министерства культуры и информации Казахстана, акимата Алматы, международной некоммерческой организации GloMMnet, которая объединяет музыкальные рынки по всему миру, а также китайской команды «Окно ШОС», состоящей из международной выставочной компании «Шанхайская художественная выставка» и Юньнаньской компании культуры и спорта ШОС.

«Окно ШОС» – это комплекс­ная платформа обмена и услуг, объединяющая культуру, спорт, туризм, торговлю, производство, образование и исследование культуры стран ШОС, а также платформа «Мы – Медиа», отражающая исторический, гуманитарный и социальный облик стран – представителей ШОС.

– В рамках своего председательства в ШОС Казахстан уделяет большое внимание развитию культурно-гуманитарных связей наряду с политическими и экономическими направлениями, – говорит председатель Комитета культуры МКИ Кумир Сеитова. – Сегодня мы становимся свидетелями появления новых ярких казахстанских звезд в мировой музыкальной индустрии, таких как Димаш Кудайберген, Скриптонит, Иманбек и другие. Южная Корея существенно повысила долю экспорта креативных услуг за счет своих поп-исполнителей, которые имеют миллионы фанатов по всему миру. Данный опыт вдохновляет нас на развитие отечественной музыкальной индустрии. И сегодняшнее мероприятие, несомненно, даст импульс молодому поколению для развития в своей профессиональной сфере.

Ün Music Week представляет собой четырехдневный шоукейс-фестиваль и конференцию, которые соберут на разных городских площадках исполнителей из девяти стран и зарубежных экспертов музыкальной индустрии из 12 стран мира.

– Тема сегодняшнего мероп­риятия – «Голос Шелкового пути», – отметил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. – Великий шелковый путь является важным мостом для обмена культурой и искусством между Востоком и Западом, а также традиционным связующим звеном для укрепления дружбы между народами региона, включая страны – члены ШОС. Мы верим, что сегодня и в течение следующих нескольких дней выдающиеся артисты своим творчеством еще раз поддержат добрые традиции дружбы, корнями уходящие в древнюю историю Шелкового пути.

Особенностью данного фес­тиваля является его программа, насыщенная не только концертными выступлениями, но и дискуссиями на актуальные темы развития музыкальной и развлекательной индустрий во всем регионе.

– Инициатива создания такого рода международного события изначально шла от ШОС, – рассказывает генеральный продюсер и известный создатель фес­тивалей-брендов Жан Кастеев. – Алматы является культурной столицей ШОС на 2023–2024 годы, и впервые в условиях данной структуры было решено создать музыкальный фестиваль. У нас в городе уже проводятся, и довольно успешно, международные музыкальные фестивали, причем на очень высоком уровне. Например, The Spirit of Tengri – крупнейший фестиваль современной этнической музыки в Центральной Азии. А в данном случае music market – более разноплановое мероприятие, которое включает в себя шоу-кейсы, образовательные программы, «круглые столы» и в первую очередь, конечно, музыку, которая все это объединяет.

Изюминкой гала-мероприятия организаторы называют «бесшовное» шоу Jibek Joly. Limitless Sound, в котором все артисты, представляющие страны ШОС, в буквальном смысле переплетены между собой. Это своего рода концерт-сейшн, в котором артисты, допустим, из Китая играют и импровизируют на казахских музыкальных инструментах.

По сути, идея фестиваля зак­лючается в создании собственного центральноазиатского рынка музыкального контента. Дело в том, что в настоящее время разрозненность рынка в нашем регионе не дает стабильно развиваться музыкальной индустрии, кинобизнесу и другим креативным направлениям из-за того, что в наших странах по отдельности попросту недостаточно высока численность населения, чтобы максимально использовать современные передовые технологии развития шоу-индустрии. А образовав единый рынок, можно будет создать условия для гармоничного и взаимополезного продвижения культурных, образовательных и просветительских достижений не только на внутригосударственном, но и на региональном уровне. А это уже позволит артистам из Казахстана и Цент­ральной Азии гораздо легче и проще выходить на мировой музыкальный рынок.