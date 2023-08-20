Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Общество
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и 13 регионах Казахстана на 20 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото: kazpravda.kz

Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. По республике прогнозируется порывистый ветер.  

Днем в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39°С.

В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской областей, на западе области Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза.

В Алматы сохранится высокая пожарная опасность.

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