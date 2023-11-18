Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Общество
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Вахитов Елдос
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Непогода ожидается в воскресенье в 14 регионах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В области Жетысу, Туркестанской и Жамбылской ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман и ветер западный, порывы 15-20 м/с, сообщает Казгидромет.

На большей части области Улытау ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ожидается гололед. Ветер западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается временами сильный дождь, туман и ветер северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской и Павлодарской областях ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются гололед, ночью метель. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются гололед, низовая метель, туман и ветер, порывы 15-20 м/с.

#погода #прогноз погоды

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