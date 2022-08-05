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Экономика , Общество
О штрафе в 900 тысяч тенге за завышение цен на продукты предупредило Минторговли

В ходе профилактического контроля торговая надбавка снижена на 5-15%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Казахстан, являясь страной с рыночной экономикой, ввел контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), целью которого является обеспечить справедливое и предсказуемое ценообразование.

В Комитете торговли МТИ РК напомнили, что в перечень СЗПТ входит 19 продуктов питания, круп и овощей (мука 1-го сорта, хлеб из муки 1-го сорта (формовой), рожки (весовые), гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), творог 5 – 9 % жирности).

При этом, допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15-ти % от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Превышение 15-типроцентной надбавки влечет административную ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК.

В целях недопущения необоснованного роста цен на СЗПТ Комитет торговли осуществляет координацию акиматов по контролю за торговой надбавкой в магазинах “у дома”.

За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тысячи магазинов “у дома”, в которых было выявлено 734 нарушений торговой надбавки.

Более всего нарушений выявлено в г. Нур-Султане (278) и ВКО (80).

Далее в Туркестанской области (38), ЗКО (33), Костанайской области и Мангистауской области (по 32), Жетысуской области (30).

Затем следуют Алматинская область (28), Атырауская область (27), г.Алматы и Жамбылская область (по 23), Акмолинская область (21).

В Павлодарской области  - 17, Актюбинской области - 13, СКО -12, Карагандинской области и Кызылординской области - по 11, Абайской области и г.Шымкенте - по 10. Наименьшее количество выявлено нарушений в Улытауской области (6).

Проводимая работа отражается в самостоятельном снижении торговой наценки субъектами бизнеса. Так, в результате разъяснений торговые объекты снизили торговые надбавки на СЗПТ до 5-15%.

При этом, за превышение торговой надбавки применялись меры административного характера, в отношении субъектов внутренней торговли составлено 126 административных протоколов в виде предупреждения, а также наложен 1 штраф.

Как отметили в Комитете торговли, проверками охватываются как крупные города и областные центры, так и районные центры. В состав мониторинговых групп входят представители общественности и партий.

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