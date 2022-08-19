Штырь проткнул голову мальчика на футбольной площадке: возбуждено уголовное дело

По факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска возбуждено уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в Щучинске, около 17.00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения", - напомнили в полиции.

По данному факту правоохранители возбудили досудебное расследование по ст. 278 ч.1 УК РК (Недоброкачественное строительство).

В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района".

В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз, расследование продолжается, добавили в пресс-службе.