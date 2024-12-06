Шумных соседей наказали в Павлодарской области

Порядка 6,5 тысяч нарушителей тишины привлечены к ответственности в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Скандалы нетрезвых соседей, громкая музыка по ночам — таковы основные жалобы граждан, которые обращаются в полицию с заявлениями о нарушениях тишины. Случай, когда горожане потревожили чужой покой, произошел в городе Аксу. Звонок в полицию поступил от жильцов многоквартирного дома в 02.00 утра.

Гражданин пожаловался, что в квартире по соседству громко играет музыка. Веселое застолье, происходящее в указанной квартире, затянулось до утра. Немного позже похожее сообщение поступило из другого многоэтажного дома, где мужчина систематически нарушает покой соседей.

Прибывшие на вызов полицейские застали на квартире шумную компанию. Как объяснил хозяин квартиры, в этот вечер он вместе с гостями отмечал свой день рождения. В 04.45 утра в полицию позвонили из дома по улице Набережная. Жильцов беспокоил шум в соседней квартире. Прибывшим полицейским дверь открыла женщина.

В квартире находились хозяйка и ее малолетний ребенок. Объяснить внятно из-за чего шум она не смогла, так как находилась в нетрезвом виде. Посторонних не было. Дежурный инспектор ювенальной полиции установила родственников семьи. В целях безопасности ребенка, он был передан тете.

«Хозяев шумных квартир привлекли к административной ответственности и провели с нарушителями профилактические беседы о соблюдении тишины в ночное время. Помимо этого, законный представитель малолетнего ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, и мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, привлечена к ответственности. Материал направлен в суд» , — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Полиция убедительно просит всех уважать право граждан на полноценный отдых в ночное время.