Швейцарцы живут дольше всех

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), США в настоящее время имеют худшие показатели по ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с другими развитыми странами, пишет The Hill.

По состоянию на 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни (СОПЖ) в странах ОЭСР составляла 80,3 года. В Швейцарии был зафиксирован самый высокий показатель – 83,9 года, а в Латвии самый низкий – 73,1. В Соединенных Штатах СОПЖ равнялась 76,4 года.

Швейцария, Япония и Южная Корея возглавляют большую группу из 27 стран ОЭСР, в которых ожидае­мая продолжительность жизни при рождении превысила 80 лет в 2021 году. Во вторую группу вошли государства, где СОПЖ составляет от 75 до 80 лет. Колумбия здесь заняла место немного выше, чем США, со средней продолжительностью жизни 76,8 года.

По данным организации, в период с 2019 по 2021 год средняя продолжительность жизни во всем мире сократилась на 0,7 года из-за пандемии COVID-19.