Швейцарцы живут дольше всех

Общество
31
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), США в настоящее время имеют худшие показатели по ожидаемой продолжительности жизни по сравнению с другими развитыми странами, пишет The Hill.

По состоянию на 2021 год средняя ожидаемая продолжительность жизни (СОПЖ) в странах ОЭСР составляла 80,3 года. В Швейцарии был зафиксирован самый высокий показатель – 83,9 года, а в Латвии самый низкий – 73,1. В Соединенных Штатах СОПЖ равнялась 76,4 года.

Швейцария, Япония и Южная Корея возглавляют большую группу из 27 стран ОЭСР, в которых ожидае­мая продолжительность жизни при рождении превысила 80 лет в 2021 году. Во вторую группу вошли государства, где СОПЖ составляет от 75 до 80 лет. Колумбия здесь заняла место немного выше, чем США, со средней продолжительностью жизни 76,8 года.

По данным организации, в период с 2019 по 2021 год средняя продолжительность жизни во всем мире сократилась на 0,7 года из-за пандемии COVID-19.

#Швейцария #уровень жизни #отчет #ОЭСР

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
Полиция приступила к расследованию причин возгорания в цехе ТОО «Sas-Tobe Technologies»
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
«Холодное сердце» Мангистау
Рабство XXI века
Поединки сильнейших
На все сто!
Смерть по неосторожности
Мыслить креативно
Жажда у ручья
Защитим природу вместе
Швейцарцы живут дольше всех
Ставки на будущее
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Рабство XXI века
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструиров…
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Полиция приступила к расследованию причин возгорания в цехе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]