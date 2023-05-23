Шымкенткам не было равных

В столичном легкоатлети­ческом комплексе «Qazaqstan» завершилась VI летняя Спартакиада по художественной гим­настике. В личных соревнованиях за награды боролись 54 гимнастки, а в групповых состязаниях – 12 команд. Отметим, что в данном турнире приняли участие лидеры национальной сборной – Елжана Таниева, Эрика Жайлауова, Милана Парфилова.

В упражнениях с обручем победительницей спартакиады стала Елжана Таниева, «серебро» завоевала Милана Парфилова, а «бронзу» – Айбота Ертайкызы.

Елжане Таниевой так же не было равных в упражнениях с мячом. Второй в этом виде состязаний стала Милана Парфилова, а третьей – Эрика Жайлауова. В упражнениях с булавой и лентой снова лучший результат показала Елжана Тание­ва, а «серебро» и «бронза» достались соответственно Милане Парфиловой и Эрике Жайлауовой.

Исключением стало лишь многоборье (четыре предмета), где победу одержала Эрика Жайлауо­ва, набравшая 115,450 балла. Второе и третье места заняли Милана Парфилова (111,700 балла) и Баян Койбакар (102,950 балла).

Стоит отметить, что групповые и командные соревнования выиграли шымкентские гимнастки. Остальные места на пьедестале заняли команды Астаны и Алматы.

– Это очень важный старт для гимнасток. Здесь выступают члены национальной сборной, которые успешно выступили на этапе Кубка мира в Португалии. Впереди – чемпионат Азии на Филиппинах и летние Азиатские игры в Китае. Мы надеемся на успех наших гимнасток, – отметил по итогам республиканского турнира заместитель директора Дирекции развития спорта, главный судья VI летней Спартакиады Азамат Имашев.

Общекомандный зачет (по итогам выступлений в индивидуальных, групповых и командных состязаниях) с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой медалью выиграли гимнастки из Шымкента. На втором месте оказалась команда, представлявшая Астану (одно «золото», три «сереб­ра», четыре «бронзы»). На третьем месте расположились спортсменки из Алматы (одно «золото», одно «серебро», две «бронзы»).