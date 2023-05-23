Шымкенткам не было равных Спорт 23 мая 2023 г. 0:30 71 Дмитрий Норкин В Астане определились победители и призеры летней Спартакиады по художественной гимнастике. фото gov.kz В столичном легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» завершилась VI летняя Спартакиада по художественной гимнастике. В личных соревнованиях за награды боролись 54 гимнастки, а в групповых состязаниях – 12 команд. Отметим, что в данном турнире приняли участие лидеры национальной сборной – Елжана Таниева, Эрика Жайлауова, Милана Парфилова. В упражнениях с обручем победительницей спартакиады стала Елжана Таниева, «серебро» завоевала Милана Парфилова, а «бронзу» – Айбота Ертайкызы. Елжане Таниевой так же не было равных в упражнениях с мячом. Второй в этом виде состязаний стала Милана Парфилова, а третьей – Эрика Жайлауова. В упражнениях с булавой и лентой снова лучший результат показала Елжана Таниева, а «серебро» и «бронза» достались соответственно Милане Парфиловой и Эрике Жайлауовой. Исключением стало лишь многоборье (четыре предмета), где победу одержала Эрика Жайлауова, набравшая 115,450 балла. Второе и третье места заняли Милана Парфилова (111,700 балла) и Баян Койбакар (102,950 балла). Стоит отметить, что групповые и командные соревнования выиграли шымкентские гимнастки. Остальные места на пьедестале заняли команды Астаны и Алматы. – Это очень важный старт для гимнасток. Здесь выступают члены национальной сборной, которые успешно выступили на этапе Кубка мира в Португалии. Впереди – чемпионат Азии на Филиппинах и летние Азиатские игры в Китае. Мы надеемся на успех наших гимнасток, – отметил по итогам республиканского турнира заместитель директора Дирекции развития спорта, главный судья VI летней Спартакиады Азамат Имашев. Общекомандный зачет (по итогам выступлений в индивидуальных, групповых и командных состязаниях) с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой медалью выиграли гимнастки из Шымкента. На втором месте оказалась команда, представлявшая Астану (одно «золото», три «серебра», четыре «бронзы»). На третьем месте расположились спортсменки из Алматы (одно «золото», одно «серебро», две «бронзы»). #Астана #Спорт #Шымкент #художественная гимнастика #Qazaqstan #Спартакиада